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İBB: Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli İstanbul trafiğine nefes aldırdı

    İSTANBUL, () İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB ) Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nin, İstanbul trafiğine nefes aldırdığını açıkladı. İBB Basın Danışmanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre,...

İBB: Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli İstanbul trafiğine nefes aldırdı

 

 

İSTANBUL, () İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB ) Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nin, İstanbul trafiğine nefes aldırdığını açıkladı.

İBB Basın Danışmanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, belediye  tarafından yapılan trafik indeksi araştırması, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin kıtalararası köprü geçiş trafiğine etkisini saptadı. İBB Ulaşım Daire Başkanlığı mühendisleri tarafından geliştirilen “Trafik Yoğunluk İndeksi” modeli kullanılarak yapılan araştırma ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin kıtalararası geçiş trafiği üzerindeki etkisi araştırıldı.  Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün (YSS) açılmasıyla birlikte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) trafiğinde yüzde 80 oranında rahatlama gözlemlenirken, Avrasya Tüneli'nin açılmasıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğinde yüzde 30 oranında rahatlama gözlemlendi. YSS Köprüsü sayesinde seyahat süreleri yüzde 40 azaldı

Araştırma kapsamında; 2016 yılı Ocak-Ekim ayları arasındaki YSS Köprüsü’nün açılışından önceki ve sonraki seyahat süreleri incelendi. FSM Köprüsü Avrupa-Anadolu seyahat süresinde yüzde 42 kısalma, Anadolu-Avrupa yönünde ise,yüzde 28’e varan oranlarda kısalma olduğu gözlemlendi. Avrasya Tüneli sayesinde ortalama hızlar yüzde 30 Arttı

Araştırmada, Avrasya Tüneli’nin açılışından önceki 2016 yılı Ekim-Aralık ayları arasındaki ortalama hızlar da incelendi. Avrasya Tüneli ve revize edilen sahil yolunun, köprü geçişleri ile D100 ve TEM güzergahlarındaki trafikte hissedilir rahatlama sağladığı görüldü.  Avrasya Tüneli açıldıktan sonra; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu-Avrupa yönünde (akşam zirve saatte) ortalama hızlarda yüzde 30’a varan oranlarda artış ve seyahat süresinde yüzde 23’e varan oranlarda kısalma, Avrupa-Anadolu yönünde ortalama hızlardayüzde 17’ye varan artış ve seyahat süresinde yüzde 13’e varan kısalma olduğu gözlemlendi.
 (FOTOĞRAF)

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