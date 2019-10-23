İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen oldu

İSTANBUL, () İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine yönetmen ve çevirmen Mehmet Ergen getirildi. Afife Jale, Time Out ve Peter Brook Empty Space ödüllerinin de sahibi olan Ergen, 30 yılı aşkın süredir sanat hayatına Londra’da devam ediyordu.