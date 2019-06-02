İBB Ramazan’ın coşkusunu “ezgi gecesi” ile taçlandırdı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Ramazan etkinlikleri kapsamında Sultanahmet Meydanı’nda "Ezgi Gecesi" düzenlendi. Meydanı dolduran İstanbullular ve etkinliğe şehir dışından katılan vatandaşlar söylenen ezgilere hep birlikte eşlik etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Sultanahmet Meydanı’nda özel Ezgi Gecesi programı düzenlendi. İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği gecede sanatçılar en sevilen eserlerini seslendirdi. Ezgi Gecesi öncesinde iftardan önce tasavvuf müziği ve mehter konseri de İstanbullulara keyifli dakikalar yaşattı. İftardan sonra çocuklara yönelik Hacivat Karagöz Gölge Oyunu, İBB Gösteri Sanatları Merkezi oyuncuları tarafından sahnelendi.

SULTANAHMET MEYDANI’NDA NOSTALJİ GECESİ

Unutulmaz ezgilerle İstanbullulara müzik ziyafetinin yaşatıldığı gecede; Abdülbaki Kömür, Aykut Kuşkaya, Eşref Ziya Terzi, Taner Yüncüoğlu, Hasan Sağındık, Hakan Aykut ve Ömer Karaoğlu sahne aldı. Sanatçılar sevilen ezgileri seslendirdi.

Konserde, Abdülbaki Kömür, 'Yiğit' ve 'Şehide Ağıt', Taner Yüncüoğlu, 'Yağmur' ve 'Kızıl Denizden', Aykut Kuşkaya, 'İbrahim' ve 'Bir Güneş Doğuyor', Eşref Ziya Terzi, 'Kalksam ve Dirilsem' ve 'İstanbul', Hakan Aykut, 'Kardan Aydınlık', Hasan Sağındık, 'Ben Hep Seni Düşünürüm' ve 'İsmailce', Ömer Karaoğlu ise 'Kuşlar', 'Adı İçin' ve 'Şehid Türküsü' isimli eserleri seslendirdi. Sanatçılar tarafından seslendirilen unutulmaz eserlere İstanbullular’da eşlik etti.

ETKİNLİĞE İSTANBUL DIŞINDAN DA KATILANLAR OLDU

Etkinliğin sonunda ise 'Lâ İlâhe İllâllah' adlı eseri tüm sanatçılar sahnede birlikte seslendirdi. Son parçaya Sultanahmet Meydanı’nda bulunan tüm dinleyicilerin yanı sıra Ömer Karaoğlu tarafından sahneye davet edilen Seyit onbaşının torunu Havranlı Kadir Amca lakaplı Kadir Özyurt da eşlik etti.

“VESİLE OLANLARDAN ALLAH RAZI OLSUN”

Yalova'dan bu etkinlik için geldiklerini söyleyen Yumuk ailesi, "Bizi anılarımıza götürdüler, geçmişimizi yaşattılar. Özlem hissettik. Çok mutlu olduk. Vesile olanlardan Allah razı olsun." şeklinde konuştu. Öğretmenlik yapan Hilal Yumuk ise, "Çok mutlu olduk, çok sevindik. Zaten dinlediğimiz, sevdiğimiz sanatçılar. Çocuklarımız bu ezgilerle büyüdü. Hepsi biliyor bu ezgileri. İnşallah devamı olur, her zaman isteriz böyle programların olmasını " dedi.

(FOTOĞRAFLI)