beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

İBB önündeki fayton protestosunda gerginlik

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL,()-BÜYÜKADA'da, ruamlı 81 atın itlaf edilmesinin ardından çeşitli STK üyelerinin bulunduğu grubun, Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyes i(İBB) önündeki çadırlı protestosu 5. gününde...

GENEL 23.12.2019, 16:47
İBB önündeki fayton protestosunda gerginlik

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL,()-BÜYÜKADA'da, ruamlı 81 atın itlaf edilmesinin ardından çeşitli STK üyelerinin bulunduğu grubun, Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyes i(İBB) önündeki çadırlı protestosu 5. gününde devam ediyor. Yağmurdan korunmak için büyük çadır kurmak isteyen eylemcilerle zabıta arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından eylemciler kamyonetle getirdikleri çadırları belediye binasının karşısındaki parkta kurdu.

"İŞİMDE OLMAM GEREKİRKEN BURAYA GELDİM"
Hayvan sever Doğa Altınsay, "Yağmur, çamur, rüzgar demeden artık hayatımıza burada devam ediyoruz. İşlerini bırakıp buraya gelen arkadaşlarımız var. Buradan işlerine giden arkadaşlarımız var. Moralimiz yüksek çünkü biz bunu bitirmek için buradayız. Daha fazla atın ölmemesini istiyoruz. Bu yüzden buradayız. Vegan üretim yapan bir işletmemiz var. Benim, işimde olmam gerekirken buraya geldim. Herkesi buraya bekliyoruz. Uğramanız bile bize büyük bir destek sağlıyor" dedi.
 
"BELEDİYENİN HANGİ PARTİYE AİT OLDUĞU ÖNEMLİ DEĞİL"
Emekli Zeynep Özek "Ben buraya destek olmak için geldim ve bu arkadaşların eylemini çok kutsal buluyorum. Çünkü bir canlı için uğraşıyorlar. Bu soğukta, gece gündüz buradalar. Sosyal medyadan duydum. Cuma ve Cumartesi buradaydım. Buradan bir çağrı yapmak istiyorum. İnsanların buraya daha fazla destek olmasını bekliyorum. Partizanlık yapmayıp bu işe gönül vermiş insanlar bunlar. Bir canlının hayatını her şeyden kutsaldır. Belediyenin hangi partiye ait olduğu önemli değil. Önemli olan candır ve bu atlar için çok kutsal bir görev yapıyorlar. Emekliyim. Şuan fırsatım olduğu için geliyorum. Ama fırsatım olmasaydı yine buraya gelmek isterdim. Çünkü onların desteğe ihtiyacı var" diye konuştu.
 
"BEN ÜNİVERSİTEYİ BIRAKIP BURAYA GELDİM"
Üniversite öğrencisi Fuat Mehmedli "Kastamonu Üniversitesi'nde öğrenciyim. Burada sosyal medya üzerinden bir direniş olduğunu gördüm. Atlı faytonların kaldırılmasını istiyorum ve hiç olumlu bir destek alamıyoruz. Ben üniversiteyi bırakıp buraya geldim. Yaklaşık beş gündür buradayız. Şimdi yağmura karşı büyük bir çadır kuracağız. Onu da engellemeye çalışıyorlar. Fakat soğuğa ve yağmura rağmen buradayız. Atlı faytonlar kaldırılana kadar direnişimize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"BURADAKİ DİRENİŞİMİZİN SEBEBİ EKREM İMAMOĞLU'NUN VERDİĞİ SÖZÜ TUTMAMASI"
Öğrenci olduğunu ve Kadıköy'den geldiğini söyleyen Onur Kavık "Şuan buraya çadırlarımız geldi. Bir şekilde kurmamızı istemiyorlar gibi görünüyor. Bize sunulan bu talebe uymayacağız. Çünkü bizim buradaki direnişimizin sebebi Ekrem İmamoğlu'nun verdiği sözü tutmaması. İmza attığı 'Söz Veriyorum' taahhütnamesinin 15. maddesine bakarlarsa orada açık açık 'atlı faytonları kaldıracağıma' yazıyor. Ama bugün Ekrem İmamoğlu, 'ulaşım aracı olarak kalması, sembolik olarak kalması' gibi siyasi manevralarla ve yuvarlak ifadelerle bu söylemini çarpıtmaya, manipüle etmeye çalışıyor. Buna izin vermiyoruz. Adalarda tek bir at dahi faytona koşulmayana kadar bizim direnişimiz devam edecek ve ne boyutlara geleceği konusunda bir şey söyleyemem. Buradaki arkadaşlarımızın bir çoğu hayvanlara katkı sağlayabilmek için okulunu sınavlarını aksattılar. Ama bunun bahsettiğim merciler tarafından çokta umursanmadığını görüyoruz" dedi. 

"BURADA YATIP SABAH ALTIDA KALKIP İŞİNE OKULUNA GİDEN ARKADAŞLARIMIZ VAR"
Özel bir şirketteki işini bırakarak eyleme katılan Derya Yener "çadırlarımızı büyütme kararı aldık. İki çadır desteği geldi. Hava şartları kötüye gideceği için böyle bir koruma gerekiyordu. Olmasa da biz her gün buradayız. Çadırımız olmasa bile buradan gitmeyi düşünmüyoruz. Özel bir şirkette çalışıyorum. Şuan işimi bıraktım. Direnişte olduğumu söylüyorum. Öğrenci arkadaşlarımız, çalışan arkadaşlarımız herkes işini gücünü bırakıp buraya geldi. Burada yatıp sabah altıda kalkıp işine okuluna sınavına giden arkadaşlarımız var. Burada tez bile yazılıyor. Bir sonuç alıncaya kadar kesinlikle buradayız. Adada tek bir fayton kalmayana kadar tek bir at çalıştırılmayana kadar ve kurtarılan atların özgür olup rehabilite edilene kadar hepimiz buradayız" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)

Yorumlar (0)
14°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 23 Aralık 2019
İmsak 06:47
Güneş 08:20
Öğle 13:08
İkindi 15:26
Akşam 17:47
Yatsı 19:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 16 34
2. Başakşehir 16 30
3. Fenerbahçe 16 28
4. Beşiktaş 16 27
5. Trabzonspor 15 26
6. Galatasaray 16 24
7. Malatyaspor 16 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Göztepe 16 23
10. Gaziantep FK 16 23
11. Denizlispor 15 21
12. Çaykur Rizespor 16 20
13. Gençlerbirliği 16 18
14. Kasımpaşa 16 15
15. Konyaspor 15 15
16. Antalyaspor 16 14
17. Ankaragücü 16 11
18. Kayserispor 16 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 16 36
2. Menemen Belediyespor 16 28
3. Akhisar Bld.Spor 16 27
4. Erzurum BB 16 27
5. Keçiörengücü 16 25
6. Ümraniye 16 25
7. Bursaspor 16 24
8. Balıkesirspor 16 23
9. Altay 16 23
10. Fatih Karagümrük 16 23
11. Adana Demirspor 16 21
12. İstanbulspor 16 19
13. Giresunspor 15 19
14. Altınordu 15 14
15. Osmanlıspor 16 12
16. Boluspor 16 12
17. Adanaspor 16 9
18. Eskişehirspor 16 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 18 39
3. Man City 18 38
4. Chelsea 18 32
5. Sheffield United 18 28
6. Wolverhampton 18 27
7. Tottenham 18 26
8. M. United 18 25
9. Newcastle 18 25
10. Burnley 18 24
11. Arsenal 18 23
12. Crystal Palace 18 23
13. Brighton 18 20
14. Bournemouth 18 19
15. Everton 18 19
16. West Ham 17 19
17. Southampton 18 18
18. Aston Villa 18 15
19. Norwich City 18 12
20. Watford 18 12
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 18 34
4. Atletico Madrid 18 32
5. Real Sociedad 18 31
6. Getafe 18 30
7. Athletic Bilbao 18 28
8. Valencia 18 28
9. Levante 18 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 18 13
20. Espanyol 18 10