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İBB önünde "ayva"lı protesto
GENEL 23.01.2020, 15:58
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AYVA sattığı kamyonetine zabıta tarafından el konulduktan sonra ürünleri çürüyünce kendisine geri verildiği öne süren kişi ayvaları İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) binası önüne döktü.
Seyyar satıcılık yapan Sabri A.'nın iddiasına göre Küçükyalı'da satış yaptığı sırada aracına zabıta tarafından el konuldu. Aracı geri verilmeyen Sabri A.'nın başvurduğu belediye yetkilileri talebe olumlu yanıt vermedi. Dün akşam aranan Sabri A.'ya aracını geri alabileceği söylendi. Aracını teslim alan Sabri A. ayvaların çürüdüğünü görünce Saraçhane'deki İBB binası önüne geldi. Aracındaki ayvaları belediye binasının önüne döken Sabri A. olay yerine gelen polis tarafından uzaklaştırldı. Olayla ilgili tutanak tutulduktan sonra Sabri A.'ya aracını teslim etti.
"HANİ HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAKTI?"
Seyyar satıcılık yapan Sabri A.'nın iddiasına göre Küçükyalı'da satış yaptığı sırada aracına zabıta tarafından el konuldu. Aracı geri verilmeyen Sabri A.'nın başvurduğu belediye yetkilileri talebe olumlu yanıt vermedi. Dün akşam aranan Sabri A.'ya aracını geri alabileceği söylendi. Aracını teslim alan Sabri A. ayvaların çürüdüğünü görünce Saraçhane'deki İBB binası önüne geldi. Aracındaki ayvaları belediye binasının önüne döken Sabri A. olay yerine gelen polis tarafından uzaklaştırldı. Olayla ilgili tutanak tutulduktan sonra Sabri A.'ya aracını teslim etti.
"HANİ HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAKTI?"
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sabri A. "15 gün önce aracıma Anadolu yakası zabıta ekipleri el koydu. Tutanak tutmadılar. Polis geldi. Biber gazı sıktılar. Beni darp ettiler. Aracıma da hasar verdiler. Dün akşamüstü aldım geri. Malım olduğu gibi çürümüş. Kime başvursam kimseyle görüştürmüyorlar. Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşü yaptı. Adalet böyle mi oluyor? Hani her şey çok güzel olacaktı? Böyle mi çok güzel olacak? Zararım 10 binin üzerinde. Ekrem beyle görüşmek istedim. Defalarca aradım. Randevu randevu randevu... Ne zaman randevu. Her şey bittikten sonra mı görüşme yapılacak? Ben adalet istiyorum" diye konuştu.
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