İBB önünde 15 Temmuz anması 

Ersan SAN - İSTANBUL - SARAÇHANE'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlar anılıyor. Anma etkinliği havadan da görüntülendi.
(FOTOĞRAF)
Ersan SAN - İSTANBUL - SARAÇHANE'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlar anılıyor. Anma etkinliği havadan da görüntülendi. (FOTOĞRAF)
15 Temmuz 2018 Pazar 23:03
Ersan SAN - İSTANBUL - SARAÇHANE'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlar anılıyor. Anma etkinliği havadan da görüntülendi.
(FOTOĞRAF)
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