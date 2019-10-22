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İBB'nin satışa çıkardığı Beşiktaş'taki arazinin havadan fotoğrafları
Ali AKSOYER - İstanbul - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) elindeki en değerli arazilerden Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'ndeki 5 bin 763 metrekare arazi satışa çıkarıldı. İBB Encümen Müdürlüğü tarafından satılması...
GENEL 22.10.2019, 12:09
Ali AKSOYER - İstanbul - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) elindeki en değerli arazilerden Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'ndeki 5 bin 763 metrekare arazi satışa çıkarıldı.
İBB Encümen Müdürlüğü tarafından satılması kararlaştırılan ve İstanbul'un en değerli yerlerinden biri olan arazi, yarın Saraçhane'deki belediye binasında ihaleye çıkarılacak. Dikilitaş'ta 25 ada, 77 parseldeki arazi, 144 milyon 205 bin muhammen bedelle ihale edilecek. Halen boş ve ağaçlık olan arazi, Yeşilçimen Caddesi yakınında yer alıyor.
(FOTOĞRAF)
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