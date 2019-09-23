İBB'nin "Ortak masa toplantıları" Üsküdar'dan başladı

İSTANBUL, () İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’i makamında ziyaret etti. Ortak masa toplantılarına Üsküdar’la başladıklarını belirten İmamoğlu'na İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Çakılcıoğlu ve Murat Kalkanlı ile Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman ile Üsküdar Belediyesi yetkilileri ile bazı meclis üyeleri de eşlik etti.

“NETİCEDE İNSANLAR FAYDA GÖRSÜN”

İmamoğlu burada yaptığı konuşmada, “Hem Üsküdar’ın, İBB ile bağlantılı bize anlatacaklarını dinlemek hem de o ilçede yürüyen spesifik konularla ilgili bilgi alışverişinde bulunmak istiyoruz. Bu anlamda hem Genel Sekreterimiz hem Genel Sekreter Yardımcılarımız bize eşlik edecek. Bugün, sizin hazırlığınız tarafıyla Kirazlıtepe Mahallesi’nin sorunlarını dinlemek istiyoruz; nedir, ne değildir, kurum hafızası açısından. Bu sohbet öncesinde arkadaşlarımızdan sizinle ilişki kurulup bilgi alınmasını istemiştim, 'ön hazırlık yapılsın' diye. Neticede insanlar fayda görsün. Sorun varsa çözülsün. İki kurum da birbirine o anlamda yardımcı olsun. Baktığımız pencere o. O yönüyle bugün ziyaretinize geldik. Bunu daha koordineli ve sık yaptığımızda, bütün ilçelerin kendi sorunları çözülür. İBB’nin de önünde dizilmiş olan sorunlar çözülür. Faydalı bir gün geçirelim istiyoruz” dedi.

“DEVAM EDEN İŞLERİ İNŞALLAH TOPARLARIZ”

Ziyaretten dolayı İmamoğlu’na teşekkür eden Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen de "Geçen de konuştuk toplantıda. Üsküdar’dan başlıyor olmanız da bizim için anlamlı. Sunum için hazırlık yaptık. İstanbul neresi? Bize göre Üsküdar; İstanbul. Üsküdar’a yapılacak işler, aslında sadece Üsküdar’la sınırlı değil, tüm İstanbul’u ilgilendiriyor. Sabit nüfusumuz 550 bin civarında, günlük hareketli nüfusumuz 2 milyon. Burası, Anadolu Yakası’nın son ilçesi. Avrupa Yakası’na geçişin ilk ilçesi. Bizim günlük topladığımız çöp miktarı, 750 ton. Çok ciddi bir rakam. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyemiz ve hükümetimiz birlikte güzel işler yapacağız. Zaten yapılıyor da. Önemli projelerin başlayıp, bittiği yer burası. Devam eden işlerimiz var. İnşallah toparlarız” diye konuştu.

İMAMOĞLU: “TOPARLAYACAĞIZ TABİİ Kİ”

İmamoğlu, Türkmen’in dileğini, “Toparlayacağız tabii ki. İstanbul’da hem biz hem siz, onun için seçildik. Hep beraber toparlayacağız. Hem entegre işler hem de mevcutta hedefler koymak lazım. Üsküdar, İstanbul’un en eski semtlerinden biri. Yakın dönemde de hızlı yapılaşmış ve kentsel dönüşüm için de önemli bir merkez Üsküdar. Sadece konuşulan Kirazlıtepe değil, birçok mahallesinde o sorun var, onu biliyorum. Ortak akılla, İstanbul’un hafızasına iyi işleri inşallah hep beraber yaparız. Ortak akıl, hizmet, vatandaş, insanlara açık, vatandaşın isteğini bilmek… İçine siyaseti sokmadan başarabilmeliyiz. Milletin bizden öyle bir beklentisi var bu dönem” şeklinde yanıtladı.

TÜRKMEN, SUNUM YAPTI

İmamoğlu ve Türkmen, daha sonra kurmaylarıyla birlikte sunumun yapılacağı toplantı odasına geçti. Yapacakları sunumun 4 başlıktan oluştuğunu kaydeden Türkmen, İBB’nin Üsküdar’da devam ettiği projeler, vatandaşların istekleri, Kirazlıtepe Mahallesi’nde sürdürülen kentsel dönüşüm projesi ile bazı özel projeleri İmamoğlu’na sundu. İmamoğlu da “Bu bizim ilk masamız, bir bilgilenme masası. Bizim isteğimiz şu: Bundan sonra ilgili arkadaşlarımız, süreci pratik bir şekilde devam ettirsin”şeklinde konuştu.

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