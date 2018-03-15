Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD'de savaş uçağı düştü
ABD'de savaş uçağı düştü
İran'da düşen uçağın kadın pilotunun cenazesi, Konya'da
Kumpas mağduru kadın pilot ölmese...
Diyanet ve ilahiyatlar harekete geçiyor
Diyanet ve ilahiyatlar harekete geçiyor
PİYASA - ABD gelişmeleri sonrasında euro 4.80 lirayı aştı
Euro 4.80 lirayı aşarak tarihi...

İBB'nin CHP'li üyesi: Stephen Hawking'in ismi İstanbul'da bir caddeye verilsin

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL () İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP'li üyesi Berke Merter, dün hayatını kaybeden bilim insanı Stephen Hawking'in isminin İstanbul'da bir caddeye veya merkeze verilmesini önerdi.  İBB Meclis Üyesi...

İBB'nin CHP'li üyesi: Stephen Hawking'in ismi İstanbul'da bir caddeye verilsin

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL () İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP'li üyesi Berke Merter, dün hayatını kaybeden bilim insanı Stephen Hawking'in isminin İstanbul'da bir caddeye veya merkeze verilmesini önerdi.

 İBB Meclis Üyesi Berke Berter, İBB Meclis'inde  yaptığı konuşmada, "Dün, dünyamızı aydınlatan, ışık saçan bir yıldız söndü, Fizik Profesörü Stephen Hawking, çağımızın belki de en önemli ve Albert Einstein'dan sonra en popüler bilim adamı, 76 yaşında vefat etti. Bu ölüm dünya Pi gününe, Einstein'in doğum gününe denk düşmesi de ayrı bir tesadüf oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın herkese tavsiye ettiği gibi de üç çocuk sahibiydi. Çağımızın dehası olan Stephen Hawking’in İstanbul’da bir caddeye veya bir merkeze isminin verilmesini öneriyorum" dedi.

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314