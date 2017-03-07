İBB: Moloz dökülen Kilyos plajından 10 bin 150 kilo atık toplandı

İSTANBUL, () İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ekipleri, molozların döküldüğü Kilyos Plajı'nda atıkları temizleme çalışmalarına devam ediyor. İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü kıyı temizlik ekipleri ve Atık Yönetimi Müdürlüğü temizlik ekipleri olarak toplam 121 personelin katıldığı çalışmada dün Kilyos sahilinden 1.450 poşet yaklaşık 10.150 kg atık topladı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, poşetler ve poşetlenemeyen ytong tahta plakalar vb. büyük malzemeler iş makinesi ile kamyonlara yüklenecek, sonrasında kalan atıkları toplama çalışması devam edecek. Atıkların kaynağı ile ilgili denetim teknesi ile denizden yapılan araştırmada, sahile vuran atıklara benzer şüpheli yük taşıyan herhangi bir gemi tespit edilemedi. Kontroller ve araştırmalar devam ediyor. Ayrıca Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri, atıkların kara kaynaklı olabileceği şüphesiyle de araştırmalarını sürdürüyor.

Büyük bir bölümü tamamlanan temizleme çalışmalarına şuanda 85 personelle devam ediliyor.



