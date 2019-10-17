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İBB Meclisi'nden Mehmetçiğe asker selamı

İSTANBUL,()-İSTANBUL Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kapanışında Suriye'de devam eden Barış Pınar'ı harekatına katılan Mehmetçiğe asker selamı verildi. İBB Ekim ayı meclis toplantısının ikinci oturumunun kapanışında Suriye'de...

GENEL 17.10.2019, 20:29
İBB Meclisi'nden Mehmetçiğe asker selamı

İSTANBUL,()-İSTANBUL Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kapanışında Suriye'de devam eden Barış Pınar'ı harekatına katılan Mehmetçiğe asker selamı verildi.
İBB Ekim ayı meclis toplantısının ikinci oturumunun kapanışında Suriye'de devam eden Barış Pınar'ı harekatına katılan Mehmetçiğe asker selamı verildi.
İBB Meclisi'ni yöneten birinci başkanvekili Göksel Gümüşdağ kapanışda meclis üyelerine "Fransa'dan milli oyuncularımızın Mehmetçiğe yolladığı selamı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden yollamaya davet ediyorum" diyerek asker selamı vermeye çağırdı. Bu sırada AK Parti ve MHP grubunun tamamı asker selamı verirken CHP grubunun bir kısmının selam verdiği bir kısmının ise salondan ayrıldığı görüldü.

(FOTOĞRAF)

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