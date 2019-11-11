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İBB Meclisi'nde Silahtarağa ileri biyolojik arıtma tesisi tartışması

İSTANBUL,()-İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısının ilk oturumu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında yapıldı. Mecliste gruplar adına konuşmalar yapıldı.  “ŞAKA ZANNETTİM" Ak Parti grubu adına...

GENEL 11.11.2019, 19:48
İBB Meclisi'nde Silahtarağa ileri biyolojik arıtma tesisi tartışması

İSTANBUL,()-İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısının ilk oturumu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında yapıldı. Mecliste gruplar adına konuşmalar yapıldı. 

“ŞAKA ZANNETTİM"
Ak Parti grubu adına Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu konuştu. Konuşmasında iptal edilerek “temel atmama töreni" yapılan Silahtarağa İleri Biyolojik Artıma Tesisi'ne değinen Göksu “Daha önce belirttim. Bu kenti yönetmek gerçekten bir ciddiyet ister gerçekten sorumluluk ister. Herhalde her birimiz zaman zaman tarihin sayfalarında zaman zaman yönetici hatıralarını okumuşuzdur. Ya da yönetim felsefesini okumuştur. Herhalde dünya tarihinde temel atmama töreni gibi bir tören yapıldığını görmemişsinizdir. Bu temel atmama törenini duyduğum zaman şaka zannettim. Şaka olmadığını görünce CHP adına üzüldüm. İstanbul gibi bir şehre başkan olan birisinin, hem de 'israfı yok edeceğim' diyen birisinin israfla yapmayacağı, iptal ettiği bir temel töreni yaparak kayıtlara geçeceği bir ciddiyetsizliği ortaya koyması CHP açısından da üzücü bir şeydir. Temel atmama töreni şunu gösteriyor: Biz 6 aydır İBB yönetimindeyiz bugüne kadar atacak herhangi bir temelimiz olmadığı için bari temel atmamayı icraat haline getirelim bunu da PR'a dönüştürelim anlamına geliyor. Sayın Başkan her türlü konuyu PR'a dönüştürmeyi seviyor sizin iletişimcileriniz de her türlü konuyu PR'a dönüştürmeyi çok seviyor olabilir. Hele hele temel atmama gibi Türkiye'de bir ilk olan uygulamayı yaptığınızla övünmeniz doğru olabilir. Ama bilin ki, bazen ilk yapılan işler doğru olmaya bilir ve siz temel atmama törenine büyük bir iştahla halkı çağırdınız sonunda halk oraya gelmediği için o güzelim ağaçların yapraklarının alkışlarına sığındınız. Ve bakınız öylesine bir vahim olay var ki, temel atmıyorum diye tören yapıyorsunuz çünkü 6 aydır temel atacağınız bir temel olmadı. Atacağınız bir temel olmadığı gibi bu konuda söyleyeceğiniz bu anlamada sözünüz de yoktur" ifadelerini kullandı.
 
“HANGİSİNİ DÜZELTEYİM BİLMİYORUM"
İBB'den turizm platformu kurulduğuna dair SMS aldığını belirten Göksu, “Şimdi soruyorum size ileri biyolojik arıtma tesisinin iptal edildiği bir şehirde hangi turizm potansiyelini yükselteceksiniz siz?  Şimdi Sayın Başkanın söylediklerinden hangisini düzelteyim bilmiyorum. Projenin maliyeti 1 buçuk milyar TL dedi. Maliyeti 632 milyon TL bu bir. Bu proje ağaçları kesilerek yapılacak bir alan değil spor alanı üzerine ve yerin altına yapılıyor üstü de vatandaşa açık yeşil alan olacaktı. Üçüncüsü bu proje ileri biyolojik arıtma olarak Türkiye'de ilk Avrupa'nın da en büyüğü olacaktı. Su savaşlarının konuşulduğu bir dönemde İstanbul gibi bir kentte en önemli bir yatırımı iptal etmek bu şehrin kalbine indirilmiş bir hançerdir. Bu karardan vazgeçmenizi bekliyoruz. Ama diyorsanız biz nasıl olsa AK Parti İstanbul'a bütün yatırımları yaptı, biz işin eğlencesindeyiz, PR'ındayız, konserlerinde festivallerindeyiz diyorsanız İstanbul halkı buna günü geldiğinde gereken cevabı verecektir" şeklinde konuştu.

“PROJENİN YERİ YANLIŞ"
İBB Başkanı İmamoğlu, Göksu'nun eleştirilerine yanıt verdi. Projenin yerinin yanlış olduğu konusunda düşüncesinin devam ettiğini söyleyen İmamoğlu, “Yanlış bir proje. Yeri yanlış. Kapsadığı alanı yanlış. Ben Sayın Bakanın ve birkaç kişinin motivasyonun çözebilmiş değilim. Eyüp halkının Kağıthane halkının bizi alkışlayacağını görüyorum. Yapraklar bizi alkışlayacak ironisini anlayamamışsınız. Orada 77 bin metrekarelik ağaçlık alan var. Yanlış bilginiz var. O yeşil alanın tümü heba olacaktı. İGDAŞ binası yıkılacaktı. Yeni İGDAŞ binası yapılacaktı. Hem arazinin değeri, hem kapsadığı alan 1 buçuk katrilyonluk bir israfa sebep olacaktı. Yapmayacağız demiyoruz. Yapacağız. 2 tane yerimiz var. 3 de olabilir" ifadelerini kullandı. Temel atmama töreniyle ilgili eleştirilere de değinen İmamoğlu, “Ben tören yapmadım. Ders olsun diye pano astım. Halkı davet etmedim. Sadece resmi arkadaşlarımla oradayım. İbret olsun diye üzücü bir olayı anlattım. Arkasını bilemem araştırıyoruz. Tümüyle yanlış projedir" dedi. Konuşmaların ardından gündem maddeleri oylanarak görüşülmek üzere komisyonlara havale edildi. Meclis ardından İSKİ genel kurulunu yapmak üzere açıldı. Kurulda İSKİ tarafından getirilen teklifler de görüşülmek üzere komisyonlara havale edildi. Meclis Perşembe günü toplanmak üzere sona erdi. 

(FOTOĞRAF)

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