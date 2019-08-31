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İBB Meclisi'nde İYİ Parti de grup kurdu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, AK Parti ve CHP'den sonra İYİ Parti de kendi grubunu resmen kurdu. CHP listelerinden İBB Meclis üyesi seçilen 11 üye, İYİ Parti'ye geçerek grup kurdu. İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili...
GENEL 31.08.2019, 14:42
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, AK Parti ve CHP'den sonra İYİ Parti de kendi grubunu resmen kurdu.
CHP listelerinden İBB Meclis üyesi seçilen 11 üye, İYİ Parti'ye geçerek grup kurdu. İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili seçilen İbrahim Özkan, “İYİ Parti listesinden seçime girerek meclis üyesi seçilen tek üyemiz Kağıthane'den Suat Sarı idi. CHP listelerinden seçime giren 11 üyemiz de istifa ederek kendi partilerine döndüler. Böylelikle 12 kişilik bir grup oluşturduk" dedi.
İBB'nin kurumsal kimliğinde grup olarak yerini alan İYİ Parti'nin yönetici ve üyeleri şu şekilde:
İYİ Parti Grup Başkan vekili İbrahim Özkan, Grup Sözcüsü Suat Sarı, üyeler Akın Gürkan, Ali Kıdık, Bora Kılıç, Oğuz Sarul, Sinan Gümüş, Tufan Babar, Tuğrul Arık, Uluer Kaya, Vedat Taylan Yıldız ve Yakup Fındık.
CHP listelerinden İBB Meclis üyesi seçilen 11 üye, İYİ Parti'ye geçerek grup kurdu. İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili seçilen İbrahim Özkan, “İYİ Parti listesinden seçime girerek meclis üyesi seçilen tek üyemiz Kağıthane'den Suat Sarı idi. CHP listelerinden seçime giren 11 üyemiz de istifa ederek kendi partilerine döndüler. Böylelikle 12 kişilik bir grup oluşturduk" dedi.
İBB'nin kurumsal kimliğinde grup olarak yerini alan İYİ Parti'nin yönetici ve üyeleri şu şekilde:
İYİ Parti Grup Başkan vekili İbrahim Özkan, Grup Sözcüsü Suat Sarı, üyeler Akın Gürkan, Ali Kıdık, Bora Kılıç, Oğuz Sarul, Sinan Gümüş, Tufan Babar, Tuğrul Arık, Uluer Kaya, Vedat Taylan Yıldız ve Yakup Fındık.
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