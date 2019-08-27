İBB, İSMEK'e 1676 öğretmen alacak

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (İSMEK) çalıştırılmak üzere, kısmi süreli (part-time) çalışacak 1676 öğretmen alacak. Öğretmen alımı için açılan ihale 23 Eylül'de yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce uzun zamandır sürdürülen İSMEK kursları için yeni dönem başlıyor. İstanbulluların birbirinden farklı konularda eğitim aldığı İSMEK kurslarının öğretmenleri için bu yıl farklı bir uygulamaya gidiliyor. İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü'nün önceki yıllarda 'İSMEK Hizmet Alımı İşi' adı altında açtığı ihale bu yıl 'İSMEK Hizmetinde Kısmi Süreli Çalışacak Öğretmen Alımı Hizmet Alımı' olarak değiştirildi. Öğretmen alımı ihalesinin 23 Eylül 2019 tarihinde yapılacağı bildirildi. Öte yandan öğretmen alım ihalesinin teknik şartnamesine göre öğretmenler, dört ayrı grup kriterine göre alınacak. Toplamda 1676 öğretmenin alınacağı şartnameye göre, her grup için 13'er engelli öğretmen de alınacak.

İBB'nin yayımladığı ihale şartnamesine göre alınacak öğretmenlerin gruplara göre dağılımı ve özel şartları şu şekilde:

1'inci Grup: Branşında ön lisans mezunu, meslek lisesi mezunu veya ustalık belgesine sahip 291 part- time öğretmen.

2'nci Grup: Branşında lisans mezunu, ön lisans mezunu ve en az 4 yıl deneyimli 722 part-time öğretmen.

3'üncü Grup: Branşında yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu ve en az 4 yıl deneyimli 579 part-time öğretmen.

4'üncü Grup: Öğrenim düzeyine bakılmaksızın çevrede ustalığı kabul görmüş olup ustalık belgesi olan, ulusal veya uluslararası projelerde görev almış, usta ve sanatkarlar ile sergi açmış, eseri yayınlanmış, alanı ile ilgili basın-yayın organlarında haberi çıkmış, branşıyla ilgili icrada bulunmuş vb. olan, 32 part- time öğretmen.

Engelli öğretmenler de grup şartlarına tabi olacak.

ESKİ İSMEK ÖĞRETMENLERİ İLE İLGİLİ SORU İŞARETİ

İBB Başkanlığı için 31 Mart 2019 tarihinde yapılan ilk seçimden sonra, İSMEK'te görev yapan 2 bin 500 çalışanın işine son verileceği iddia edilmişti. Ancak, önceki yıllarda hizmet alım ihalelerini alan firmanın, seçimden sonra belirlenecek yeni yönetimin kendileriyle çalışıp çalışmayacağını bilmediği için, çalıştırdığı personelin sözleşmelerini yenilememişti. İBB'nin yeni açtığı ihaleyi alacak olan firmanın, eski personelin ne kadarıyla sözleşme imzalayacağı henüz bilinmiyor.