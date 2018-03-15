Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD'de üst geçit çöktü, ölü ve yaralılar var
Üst geçit çöktü, ölü ve...
ABD'de savaş uçağı düştü
ABD'de savaş uçağı düştü
İran'da düşen uçağın kadın pilotunun cenazesi, Konya'da
Kumpas mağduru kadın pilot ölmese...
Diyanet ve ilahiyatlar harekete geçiyor
Diyanet ve ilahiyatlar harekete geçiyor

İBB'den mezar taşlarına zarar verildiği haberleri hakkında açıklama

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL () İStanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar Şeyh Mustafa Devati Camii Haziresi’nde yapılan restorasyon çalışmaları sırasında mezar taşlarına zarar verildiği haberlerine ilişkin açıklama yaptı. İBB,...

İBB'den mezar taşlarına zarar verildiği haberleri hakkında açıklama

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL () İStanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar Şeyh Mustafa Devati Camii Haziresi’nde yapılan restorasyon çalışmaları sırasında mezar taşlarına zarar verildiği haberlerine ilişkin açıklama yaptı. İBB, firma hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İBB'den yapılan açıklamada, şöyle denildi:

İlgili alanda yapılan eğik, yatmış ve yerde duran mezar taşlarının altındaki imitasyon beton kaidelerin kaldırılması çalışmasında uygun olmayan yöntemlerin kullanıldığı görülmüştür. Görüntülere yansıyan kırık taşlar, mezar taşlarının altındaki imitasyon beton parçalarıdır. İstanbul VI Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.12.2017 tarihinde onayladığı proje çerçevesinde, şahide (mezar) taşlarının mermer kaidelere yerleştirilmesi esnasında yüklenici firmanın gerekli hassasiyeti göstermemesine anında müdahale edilmiştir. Firma hakkında soruşturma başlatılmıştır. Hazire alanındaki çalışmalar, kurul kararlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilecek ve sonlandırılacaktır.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314