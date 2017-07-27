İBB'den şiddetli yağış açıklaması (2) 

Ezgi ÇAPA- İSTANBUL () - İstanbul Büyükkşehir Belediyesi İstanbul'u Akşam Saatlerinde etkisi altına alan şiddetli fırtına ile ilgili aciklama yapti. iBB yağışin şiddetini azaltarak yarın akşam saatlerine kadar devam edeceğinin tahmin edildigini açıkladi. İBB ayrıca son yapılan hava tahmin raporuna göre gece saat: 03.00'te kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

​Şiddetli yağışın başlaması ile birlikte AKOM'A gelen Başkan Topbaş, afetle mücadele çalışmalarına başkanlık yaptı. Başkan Topbaş, yağış nedeniyle çöken Şişli Ermeni Mezarlığı'nın istinat duvarı nın bu gece tekrar yapılması talimatı verdi. Ekipler enkaz kaldırma çalışmalarının ardından duvarı tekrar örmeye başlayacak.

​Fırtına nedeniyle 228 ağaç devrildi (saat 21.00 itibari ile) 88 çatı uçması meydana geldi.

Yağış il genelinde farklı bölgelerde 20-25 dakikalık sürelerde etkili olmuştur.Son ölçümlerde yağış miktarları şöyle:

​AKSARAY : 20- KG/M2

AKOM : 25- KG/M2

ÇAVUŞBAŞI : 39- KG/M2

YENİBOSNA : 28- KG/M2

MERTER : 32- KG/M2

BOSTANCI : 17 - KG/M2

Yağışla birlikte alarma geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, İSTAÇ, Park Bahçeler, Zabıta, AFAD ve Karayolları ekipleri su baskını ve göllenmelere müdahale etti.

İBB EKİPLERİ SU BASKINLARI İLE

7350 PERSONEL​

1194 ARAÇ,

417 MOTOPOMP,

786 DALGIÇ POMPASI VE EKİPMAN İLE MÜCADELE EDİYOR.

(FOTOĞRAF)

