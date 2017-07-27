Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TFF, Fatih Terim'in görevden ayrıldığını açıkladı
TFF, Fatih Terim'in görevden ayrıldığını...
Borsa İstanbul Endeksi yeni tarihi rekor düzeyden açıldı
Borsa İstanbul Endeksi tarihi rekor...
Pakistan’da ‘‘tecavüze tecavüz’’ cezası
Tecavüze, tecavüz cezası
Meteoroloji'den Akdeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji'den Akdeniz için fırtına uyarısı

İBB'den şiddetli yağış açıklaması (2) 

Ezgi ÇAPA- İSTANBUL () - İstanbul Büyükkşehir Belediyesi İstanbul'u Akşam Saatlerinde etkisi altına alan şiddetli fırtına ile ilgili aciklama yapti. iBB yağışin şiddetini azaltarak yarın akşam saatlerine kadar devam edeceğinin tahmin edildigini...

İBB'den şiddetli yağış açıklaması (2) 

Ezgi ÇAPA- İSTANBUL () - İstanbul Büyükkşehir Belediyesi İstanbul'u Akşam Saatlerinde etkisi altına alan şiddetli fırtına ile ilgili aciklama yapti. iBB yağışin şiddetini azaltarak yarın akşam saatlerine kadar devam edeceğinin tahmin edildigini açıkladi. İBB ayrıca son yapılan hava tahmin raporuna göre gece saat: 03.00'te kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. 

​Şiddetli yağışın başlaması ile birlikte AKOM'A gelen Başkan Topbaş, afetle mücadele çalışmalarına başkanlık yaptı. Başkan Topbaş, yağış nedeniyle çöken Şişli Ermeni Mezarlığı'nın istinat duvarı nın bu gece tekrar yapılması talimatı verdi. Ekipler enkaz kaldırma çalışmalarının ardından duvarı tekrar örmeye başlayacak.
​Fırtına nedeniyle 228 ağaç  devrildi (saat 21.00 itibari ile) 88 çatı uçması meydana geldi.
Yağış il genelinde farklı bölgelerde 20-25 dakikalık sürelerde etkili olmuştur.Son ölçümlerde yağış miktarları şöyle:
​AKSARAY : 20- KG/M2
AKOM : 25- KG/M2
ÇAVUŞBAŞI : 39- KG/M2
 YENİBOSNA :  28- KG/M2
MERTER :  32-  KG/M2
BOSTANCI : 17 -  KG/M2
Yağışla birlikte alarma geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, İSTAÇ, Park Bahçeler, Zabıta, AFAD ve Karayolları ekipleri su baskını ve göllenmelere müdahale etti.
İBB EKİPLERİ SU BASKINLARI İLE  
7350 PERSONEL​
1194 ARAÇ,
417 MOTOPOMP,
786 DALGIÇ POMPASI VE EKİPMAN İLE MÜCADELE EDİYOR.

(FOTOĞRAF) 
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314