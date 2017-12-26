İBB'den Karaköy'deki patlamaya ilişkin açıklama(EK BİLGİLERLE)

Ersan SAN-Özgür EREN/İSTANBUL,()-KARAKÖY'de bir binanın 5'inci katında patlaması sonucu yangın çıktı. Doğalgaz patlamasından kaynaklandığı ileri sürülen olaya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'den açıklama yapıldı. Açıklamada, patlamanın doğalgaz kaynaklı olmadığının tespit edildiği belirtildi.

Patlamaya ilişkin İBB'den yapılan açıklama şöyle:

Bugün akşam saatlerinde Beyoğlu, Bereketzade Mahallesi, Okçu Musa Caddesi 28 numarada bulunan binanın 5. katında meydana gelen patlamanın, doğalgaz kaynaklı olmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu patlamanın olduğu işyerinde doğalgaz tesisatı ve kullanımı yoktur. Patlama nedeni araştırılıyor.

İGDAŞ: BEYOĞLU İLÇESİNDE MEYDANA GELEN PATLAMANIN DOĞALGAZLA İLGİSİ YOK

İGDAŞ'tan yapılan açıklamada da, "Bugün akşam saatlerinde Beyoğlu, Bereketzade Mahallesi, Okçu Musa Caddesi 28 numarada bulunan binanın 5. katında meydana gelen patlamanın, doğalgaz kaynaklı olmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu patlamanın olduğu işyerinde doğalgaz tesisatı ve kullanımı yoktur. Bununla birlikte, İGDAŞ Doğalgaz Acil Ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, patlamanın olduğu işyeri, bina ve çevresinde yapılan ölçümlerde herhangi bir doğalgaz kaçağına rastlanmamıştır. Olayın kesin nedeni, yapılacak adli soruşturma sonucunda netlik kazanacaktır. "denildi.

