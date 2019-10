İBB'den Eminönü'nde balık ekmek satan tekneleri kaldırma kararı (havadan görüntü)

Mehmet DEMİRKAYA -Beyza Nur GÜLER -Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL, () İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin, Eminönü'nde balık ekmek satan son 3 tekneyi kaldırma kararı tartışma yarattı.



Eminönü'ndeki iskeleler arasında, ekmek arası balık satan kayıkçılar daha önce kaldırılmış, sadece Galata Köprüsü'nün Eyüp tarafında 3 teknelik yer tahsis edilmişti. Sadeliği terk eden balık-ekmek teknelerini İBB kaldırma kararı aldı.



İBB Eminönü'nde balık ekmek satan tekne sahiplerine ihtarname gönderdi. Gönderilen yazılarda, satış yapılan yerlerin 1 Kasım itibarıyla boşaltılması talep edildi. İBB'den yapılan açıklamada boşaltılan yerlerin yerine yeni kiracıların alınmayacağı kaydedildi.





"KAHVALTI BİLE YAPMADIM BALIK EKMEK YEMEK İÇİN"



Eminönü'ndeki balıkçıların İstanbul'un simgesi arasında yer aldığı belirten vatandaşlar, teknelerin kaldırılmasını istemediklerini dile getirdiler. Samsun'da yaşayan ve İstanbul'a her geldiğinde mutlaka Eminönü'nde balık-ekmek yediğini ifade eden Ziynet Oymak, “Bence kaldırılmasın. Özellikle geldim ben buraya balık ekmek yemek için. Samsun'dan misafir olarak İstanbul'a geldim. Kaldırılmasın bence, esnafımız da kazanıyor. Her geldiğimde mutlaka yemeden gitmem. Kahvaltı bile yapmadım balık ekmek yemek için" şeklinde konuştu.





"İSTANBUL'UN BİR SİMGESİ"



Ali Yılmaz da , “Bunlar İstanbul'un bir simgesi. Yıllardır bunlar burada çalışıyorlar. Tabii üzerine düşen görevleri yapıyorlarsa, belediyeye kiralarını ödüyorlarsa turistler için de güzel görsel bir şey. Bulunması, devam etmesi iyi olur. Eğer belediyeye de parasını ödüyorlarsa. Çünkü belediyenin de böyle yerlerden gelir elde etmeye ihtiyacı var. Bunu değerlendirirlerse turistik açıdan, görsel açıdan tarihi bir yer yani. Devam etmesini isteriz" dedi.





“TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN GELİYORLAR"



Türkiye'nin her yerinden Eminönü'ne balık-ekmek yemeye gelindiğini dile getiren Özcan Karabulut ise, “Türkiye'nin her tarafından buraya geliyorlar. Balık ekmek yiyip İstanbul güzel diyorlar. Burayı kaldırdıkları zaman iyi olmaz. İstanbul'un er yerinden gelen var artı yurt dışından da gelenler var. Turistik bölge dedikleri gibi. Tarihi bir yapı. Biraz da indirim olsa daha iyi olur" ifadelerini kullandı.





"ESENLER'DEN GELDİK BURAYA"



Bursa'dan İstanbul'a gelir gelmez balık-ekmek yemek için Eminönü'ne geçtiğini ifade eden Ali Osman Alpaslan, “Bence kaldırılmasın. İstanbul'a geldiğimde burada balık ekmek yiyoruz. Burası bir nimet yani. Acıktık, sabah kahvaltı yapmadık. Esenler'den geldik buraya" şeklinde konuştu. Bugün otobüslerin ücretsiz olmasını değerlendirmek için Eminönü'ne ailesi ile balık-ekmek yemeye gelen Köksal Özetelik de, “Bu İstanbul ile özdeşmiş. Kaldırmasalar daha iyi olur. Sık sık gelmeyiz, biraz uzaktan geliyoruz. Otobüsler bugün ücretsiz olduğu için hanıma dedim ki, 'Sizlere balık-ekmek söyleyeyim. Eminönü'ne gidelim' dedim. Kaldırılması iyi olmaz yani" dedi.