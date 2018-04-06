Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN
Taksim İlkyardım Hastanesi'den hastalar tahliye...
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi

İBB'den Dudullu'daki yangın ile ilgili açıklama

Cengiz ÇOBAN - İstanbul - ÜMRANİYE'DE  bulunan Dudullu Metro Trafo merkezinde 1 kişinin öldüğü yangınla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'nden açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: "TEİAŞ'A ait 'Dudullu Metro...

İBB'den Dudullu'daki yangın ile ilgili açıklama

Cengiz ÇOBAN - İstanbul - ÜMRANİYE'DE  bulunan Dudullu Metro Trafo merkezinde 1 kişinin öldüğü yangınla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'nden açıklama yapıldı.
Açıklamada şöyle denildi:
"TEİAŞ'A ait 'Dudullu Metro Trafo Merkezi' nde (henüz metro hatları için hizmet vermemekte olan) saat 12.47 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama meydana gelmiştir.Patlamayla birlikte çıkan yangını İstanbul İtfaiyesi Ümraniye, Dudullu ve Yenidoğan grupları müdahale ederek kısa sürede söndürdü.Daha sonra yapılan incelemede bir vatandaşın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır.  Olayın meydana geldiği trafo merkezi ile Duduldu Metrosu'na enerji verilmemektedir. patlama nedeniyle metro seferlerinde aksama yoktur. Trafo binası yeni inşa edilmiş olup,tüm bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilmiş testaşamasındadır. Herhangi bir metro hattını etkilemesi söz konusu değildir. Metro inşaatları tamamlandıktan sonra bu trafo merkezinden metro hatlarına enerji verilmesi planlanmaktadır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet ailesine baş sağlığı diliyoruz" 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314