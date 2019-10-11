İBB'den 5 aydır bekletilen ihaleye iptal

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) Unkapanı Köprülü Kavşağı'nın yenilenmesi için 5 ay önce açılan ihale iptal edilip, yeniden ihale açılacak. İhale dosyasındaki projede, dikkate alınmadığı iddia edilen Eminönü- Alibeyköy tramvay hattı geçişinin de yer aldığı görülüyor. İptali düşünülen ihaleye onay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve ilk gelişinde, 22 Nisan'da verilmişti.İstanbul'un yonca yaprağı şeklindeki ilk kavşaklarından olan, 55 yıllık köprülü kavşak yenilenecek. Eminönü- Alibeyköy tramvay hattının geçişini de sağlayacak şekilde yeniden projelendirilen kavşakla ilgili ilk ihale duyurusu 29 Mart'ta yapıldı. Duyuruda, ihalenin 25 Nisan'da yapılacağı belirtildi; ancak araya 31 Mart seçiminin girmesi nedeniyle tarihlerde değişikliğe gidildi. 22 Nisan'da yeniden onay verilen ihalenin tarihi de 15 Mayıs olarak değiştirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilk başkanlığı döneminde onay verilen ihale, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İBB Başkanlığı'na vekil olarak atandığı iki seçim arasında, 15 Mayıs'ta yapıldı. İhaleye 3 teklif verildi; ancak aradan geçen 5 aylık sürede ihale sonuçlandırılmadı.Köprü ile ilgili çıkan haberler üzerine dün İBB'den "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten hemen sonra geçmişte inşaatına başlanılmayan projenin incelenmesi talimatını verdi. İBB bürokratları, ihalede Eminönü - Alibeyköy Tramvayı'nın geçişinin dikkate alınmadığını belirledi. Bu nedenle de ihalenin iptal edilmesine karar verildi" açıklaması yapıldı.Açıklamada ayrıca Unkapanı Kavşağı ve Eminönü- Alibeyköy Tramvayı Tüneli kapsamında, mevcut projenin 2 ay içinde revize edileceği ve inşaat ihalesinin hızla tamamlanacağı belirtildi.İptali düşünülen ihale dosyasında yer alan projede, dikkate alınmadığı iddia edilen tramvay hattının geçişinin de yer aldığı görülüyor. Açıklama ile dosya içindeki belgeler çelişiyor.İHALEYE 3 TEKLİF VERİLMİŞTİİBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 15 Mayıs'ta yapılan ihaleye 3 teklif verilmişti. Yaklaşık maliyeti 39 milyon 628 bin 475 TL olarak belirlenen ihaleye Makro Yol Yapı San. Tic. A.Ş. 33 milyon 340 bin TL, Zara Taahhüt İnşaat Madencilik Enerji A.Ş. 34 milyon 723 bin 23 TL ve Yimtaş Mühendislik İnşaat Taahhüt Turizm A.Ş. 37 milyon 308 bin 687 TL teklif vermişti. Bu tekliflere göre ihalenin, en uygun teklifi veren Makro Yol'a verilmesi olası görülüyordu.En uygun teklif sahibi, 30 milyon TL sermayeli Makro Yol'un Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Selim Özderya yürütüyor.KÖPRÜLÜ KAVŞAK 198 KAZIK ÜZERİNDEDeniz seviyesinin 40 metre altındaki kayaya, 1964 yılında, 198 fore kazık çakılarak inşa edilen Unkapanı Köprülü Kavşağı, yonca yaprağı şeklinde yapılmıştı. Işıklı kavşağın neden olduğu beklemelerin önüne geçmek için yapılan yonca kavşak, Taksim- Aksaray yönü ile Eminönü- Eyüp yönündeki trafiğin kesintisiz akışını sağlamak için yapıldı. Kavşağın yapımı için müteahhide o dönem, 3 milyon 155 bin TL ödeme yapılmıştı. Kavşağın köprü kısmı, 24 kolon üzerine oturtulmuş durumda.