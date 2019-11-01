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İBB'de müdür, memur olarak atandı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) 14 yıldır Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde çalışan ve son 5 yıldır müdür olarak görev yapan Atakan Yılmaz, görevden alınıp, Mezarlıklar Müdürlüğü'ne memur olarak atandı. Yılmaz'ın...

GENEL 31.10.2019, 15:19
İBB'de müdür, memur olarak atandı
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) 14 yıldır Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde çalışan ve son 5 yıldır müdür olarak görev yapan Atakan Yılmaz, görevden alınıp, Mezarlıklar Müdürlüğü'ne memur olarak atandı. Yılmaz'ın yerine ise aynı birimde şef olan Fulya Solmaz atandı.
İBB'nin yeni yönetiminde, belediyeye bağlı şirketlerden şimdiye kadar birçok işçi çıkarıldı. İşsiz kalanların bir bölümünün İBB önünde başlattığı oturma eylemi, 2 ayı aşkın süredir devam ediyor. İBB Meclisi tarafından kurulan araştırma komisyonu, işten çıkarılanlar konusunu araştırarak, Meclis'e rapor sunacak. Komisyonun çalışmasını 3 ayda tamamlaması gerekiyor.
İşçi eyleminin devam ettiği İBB'de, şimdi de halkla ilişkiler müdürünün sürgün edilmesi gündeme geldi. İBB'de 2005 yılında işbaşı yapan, 2012'de müdür yardımcısı, 2014'te de halkla ilişkiler müdürü olan Atakan Yılmaz, görevden alındı. Yılmaz'ın, İBB Mezarlıklar Müdürlüğü'ne memur olarak gönderildiği öne sürüldü. AK Parti'li İBB Meclis üyeleri, Yılmaz'ın görevden alınıp, Mezarlıklar Müdürlüğü'ne memur olarak atandığını doğrularken, gazetecilerle görüşmek istemediğini de söyledi.
Atakan Yılmaz'ın yerine, aynı birimde eğitim şefi olarak görev yapan Fulya Solmaz'ın atandığı öğrenildi. 
İBB: MEVZUATA UYGUN
Öte yandan İBB yetkilisi, bir müdürün görevden alınıp, başka yere memur olarak atanmasının yasal olup, olmadığıyla ilgili, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm işlem ve kararları hukuk içinde, mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Atama ve yer değiştirme kararları da bu anlayışla yapılmaktadır" dedi. 
ATAKAN YILMAZ KİMDİR?
Erzincan'da, 1981'de dünyaya gelen Atakan Yılmaz, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü'nü bitirdi. Yılmaz, yüksek lisansını Medeniyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde yaptı. İş hayatına 2005 yılında İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde başlayan Yılmaz, biriminde 'İletişim Noktaları Projesi'nin koordinatörlüğünü üstlendi. 2012'de müdür yardımcısı, 2014'te müdür olan ve Uluslararası Halkla İlişkiler Birliği IPRA ve Türkiye Halkla İlişkiler Derneği üyesi olan Atakan Yılmaz, evli ve 2 çocuk babası. 

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