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İBB BTP Başkan Adayı Kotil: Bizim dönemimizde her gün kadınlar günü olacak

İSTANBUL, () -Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle emekçi kadınlarla buluştu. Bütün kadınların ‘Emekçi Kadınlar Gününü’ kutlayan Kotil,...

İBB BTP Başkan Adayı Kotil: Bizim dönemimizde her gün kadınlar günü olacak

İSTANBUL, () -Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle emekçi kadınlarla buluştu. Bütün kadınların ‘Emekçi Kadınlar Gününü’ kutlayan Kotil, kendi dönemlerinde İstanbul’da kadınların her gününün bayram gibi geçeceğini ifade etti.

Kadınlara buluşmasında Türk kadınının Milli Mücadeledeki başarısını anlatan Kotil, şöyle konuştu:

“Bakınız Atatürk ne diyor; 'Dünyada hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez.' Türk kadını bu işte. En zor zamanda dahi çocuğundan bile esirgeyerek vatanı, milleti, devleti uğruna her şeyini feda edendir. Biz bu çalışmanın karşılığını asla ödeyemeyiz. Ama kadınımıza hak ettiği değeri vermeye gayret edeceğiz. Gerek devlet imkânlarıyla gerek İBB imkanlarıyla kadına hak ettiği değeri vermelidir. Bizim dönemimizde 365 gün kadınlar günü olacak.”

“KADINIMIZ ÜRETTİĞİNİN KARŞILIĞINI BULACAK”

Çalışan kadınlara kreş yardımı yapacaklarını söyleyen Kotil, “Her emekçi kadın çocuğunu kreşe vermek istediğinde 500TL kreş yardımı yapacağız. Evinde el işi üreten kadınlarımız var. Bugün Avrupalı ürün üretiyor, üzerine ‘HandMade’ yazıyor fiyatını beş katına çıkartıyor. Bizim kadınımızın el emeğinin hiç değeri yok mu? Biz İBB olarak kadınımıza bu pazarı bulabiliriz. El yapımızı ürünlere bu talep var. Kadınımızı bu pazarla buluşturmalıyız. Bunu yaparsak kadınımız, elinin emeği gözünün nuru olan ürünlerinin karşılığını haydi haydi alır” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

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