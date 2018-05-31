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İBB Başkanı Uysal'dan UBER açıklaması

Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL,()-İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, hükümetin UBER’le ilgili adlığı kararına ardından, İstanbul’a gelen yabancı turistleri gezdirmek amacıyla verdikleri Turizm İşletme Belgesi’ni amacı...

İBB Başkanı Uysal'dan UBER açıklaması

Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL,()-İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, hükümetin UBER’le ilgili adlığı kararına ardından, İstanbul’a gelen yabancı turistleri gezdirmek amacıyla verdikleri Turizm İşletme Belgesi’ni amacı dışında kullananlara yaptırım uygulayıp, belgelerini iptal edeceklerini açıkladı.
Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü UKOME toplantısında konunun ele alınıp bu yönde karar çıkacağını aktaran Uysal, UBER’cileri belediyelerin turizm firmalarına verdiği belgeyi kullanmamaları konusunda uyarıp, “Turizm belgesi alan kişi veya firma, bu belge ile İstanbul’a gelen kendi müşterisi olan turistleri ancak bir yerden bir yere götürebilir veya İstanbul’da gezdirebilir. Verdiğimiz belgenin amacının dışında kullanılmasını istemiyoruz. Bizim verdiğimiz belgenin başka bir amaçla kullanılmasının önüne geçmeye çalışıyoruz. Bunun da birebir trafik denetleyecek" diye konuştu.

TAKSİCİLERE: UBER’İ ARATMAYIN
Başkanı Mevlüt Uysal “Bizim taksicilere önerimiz, vatandaşı UBER’i aratmayacak bir sistem üzerine kendilerini daha yenilemeleridir. Bizim geliştirdiğimiz İTAKSİ tarzı uygulama ile vatandaşa daha iyi bir hizmet verirlerse ve kendilerini geliştirirlerse, İBB olarak taksicilerimiz yanında durmaya hazırız" dedi.

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