İBB Başkanı Uysal'dan Şile'de "baraj" açıklaması

İSTANBUL () İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Şile ve köylerini ziyaretinde baraj projesiyle ilgili konuştu. Uysal, “Bölgeye barajı köylerimizi su altında bırakmadan ve sizleri mağdur etmeden yapacağız" dedi.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın Şile ziyaretine Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu ve AK Parti Şile İlçe Başkanı İlhan Ocaklı eşlik etti. Ziyaretine Şile Belediyesi’ni ziyaret ederek başlayan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, daha sonra Gökmaslı’ya geçerek muhtarlar ve köy halkı ile buluştu. Bölgeye yapılacak barajın çevre köyleri kamulaştırmadan yapılmasını sağlayacak yeni bir proje yapıklarını belirten Uysal, “Bölgenin su ihtiyacını ve Ağva’daki su taşkınlarını önleyecek barajı köylerimizi su altında bırakmadan ve sizleri mağdur etmeden yapacağız. İSKİ Genel Müdürlüğümüz bu konuda DSİ ve hükümet ile görüşüyor” diye konuştu.

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