İBB Başkanı Uysal, Arap gazetecilere Türkiye'deki Suriyelileri anlattı

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL () İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, 18 ülkeden gelen 60 gazeteciyle Sultanahmet'te kahvaltıda buluştu. Uysal, Suriyelilerin suç oranının İstanbul'da yaşayan 15 milyon kişiyle kıyaslandığında daha yüksek olmadığını söyledi.

İBB tarafından 7-12 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen "Arap Gazeteciler İstanbul Buluşması" programı kapsamında 18 ülkeden gelen 60 gazeteci Sultanahmet'te bir araya geldi. Suriye, Irak, Moritanya, Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Sudan, Somali, Filistin, Lübnan, Ürdün, Katar, Bahreyn, Umman, Yemen ve Kuveyt'ten gelen gazeteciler İBB Başkanı Mevlüt Uysal ile kahvaltıda buluştu.

Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili bir soru üzerine Uysal, "3-4 senede 1 milyona yakın bir nüfus gelip de böyle problem yaşamayan başka bir şehir yok, diye düşünüyorum. Hiç problem yok mu? Muhakkak problem var ama ben şuna inanıyorum: Bizim İstanbul'da yaşayan 15 milyon. Türk halkımızda ne kadar problem var ise, ne kadar suç gerçekleşiyorsa oranladığımız zaman Suriye'den gelenlerin, onlardan daha fazla böyle bir suç işlemediğini düşünüyorum. Yani oranı İstanbul halkıyla kıyaslarsak onlardan daha yüksek değil" dedi.

SURİYELİLERİN NE TÜR PROBLEM ÇIKARDIĞI MERAK EDİLİYOR

İstanbul'da yaşayan yabancı uyruklular ile ilgili büyükelçilerle toplantılar yaptıklarını belirten Uysal, "O toplantılarda en fazla merak edilen konu İstanbul'da bulunan Suriyelilerin ne tür problem çıkardığı. Aslında onu sorarken bilinç altlarından şunu söylemeye çalıştıklarını da biliyorum. ' İstanbul'da bu kadar Suriyeli varken daha büyük problem çıkmalı. Niye onlar çıkmıyor?' diye asıl onu merak ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DA 1 MİLYON SURİYELİ VAR"

Uysal, "İstanbul'da 1 milyon Suriyeli var ise, 600-700 bin resmi rakamlarla Suriyeli var ise, 'Suriyeliler şu mahallede oturuyor' diye bir ayrım yok. Her tarafa dağılmış vaziyette. İnsanlarımız Suriyeli mültecileri kabullendi. Aynı binada oturduğu zaman tedirgin olmuyor. Tam tersine kapısını çalıp ihtiyacı var mı, onu sorabiliyor. Bu biz idareciler için çok büyük bir avantaj, çok büyük bir rahatlık. Öyle olmasaydı İstanbul'da böyle bir mülteciyi ne ağırlama ne de onların problemini çözebilme imkanımız yoktu. Ben o manada halkımıza teşekkür ediyorum.

"TÜRKİYE'DE 4 MİLYON SURİYELİ VAR"

Türkiye'de 4 milyon Suriyeli olduğunu söyleyen Uysal, şöyle konuştu:

"Bunun 800 bin civarında, belki de 1 milyona yakını İstanbul'dadır veya İstanbul ile bağlantılıdır. Üzerinde elbisesiyle memleketlerinden kaçmış, başka bir yere mülteci olarak gelmiş insanın yaşadıkları zorlukları hepimiz kabul ederiz. Yaşadıkları sıkıntıları kabul ederiz. Ancak ben şuna inanıyorum ki dünyada bu şekilde bir dramı en iyi şekilde atlatabilen Türkiye veya İstanbul gibi başka bir örnek olmadığını düşünüyorum. Biz kamu idarecilerinden ziyade halkımızın o konuda gelen insanları sahiplenmesinden ben bu işin bu kadar kolay atlatılabildiğini düşünüyorum.

Aslında İstanbul sadece Suriye olarak değil, Ermenistan var. Ermenistan ile Türkiye'nin yaşadığı problemleri bütün dünya da siz de biliyorsunuz. Bizim Ermenistan ile devlet olarak resmi bir bağımız olmasa bile İstanbul'da 100 bin Ermeni vatandaşımız kaçak olarak, işçi olarak duruyor. Türk halkı bunu da sahipleniyor. Onlara da kucak açıyor. Dışarıdan geleni kabullenen bir halkımız var. O bizim belki en büyük şansımız. Sadece Suriye değil, Afganistan'dan hatta Yunanistan'dan gelenler var. İstanbul böyle bir coğrafya."

BAKANLAR İLE BULUŞACAKLAR

Gazetecilerin bugün saat 15.00'te Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 18.00'de AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 19.30'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile, yarın da 09.00'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile kahvaltıda buluşacağı öğrenildi.

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