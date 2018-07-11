İBB Başkanı Uysal: 15 Temmuz başarılı olsaydı, 2'inci Kerbela yaşanacaktı

Gökhan ÇELİK, İSTANBUL , () İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB)Başkanı Mevlüt Uysal, bu yıl ikincisi yapılan Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu’nda konuştu. Uysal, “ 15 Temmuz başarılı olsaydı sanıyorum, 2'inci bir Kerbela hadisesi yaşanacaktı. Hadise sadece yönetimi değiştirmek değil, hadise bir düşünce, bir sistem ve bakış açısını tamamen değiştirmek. Hatta derinlere indiğimizde İslami temellere yeniden şekil verme operasyonudur” dedi.

2. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu Haliç Kongre Merkezi’nde bulunan Galata Salonu’nda yapıldı. Sempozyuma, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik başta olmak üzere 15 Temmuz gazileri ile şehit yakınları katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Uysal, “FETÖ terör örgütü hadisesi darbe sonrasında da masaya yatırılarak, davalarda 'Kimdir bunlar, ne yaparlar, ne hedefler?' B unlara baktığımız zaman uzun uzun incelenmesi ,değerlendirilmesi ve bu değerlendirmeyle birlikte tedbir alınması gereken bir konu olarak karşımıza çıktığını düşünüyorum. Geçmişte, İslam tarihinde bir Kerbela hadisesi var. O hadise bir darbeyse başarılı olmuş ve tarih boyunca kapanmayan bir yara olarak sürmüştür. Halen daha izleri devam eden, tartışmaları devam eden bir konumdadır. 15 Temmuz başarılı olsaydı sanıyorum, 2'inci bir Kerbela hadisesi yaşanacaktı. Hadise sadece yönetimi değiştirmek değil, hadise bir düşünce, bir sistem ve bakış açısını tamamen değiştirmek. Hatta derinlere indiğimizde İslami temellere yeniden şekil verme operasyonudur” diye konuştu.

Uysal, “Bu ortaya çıkan yapıyı iyi tahlil ederek üstüne üstüne gitmeliyiz. Eğer 15 Temmuz’da darbe gerçeklemiş olsaydı, Kerbela’da gerçekleşmiş tahribattan daha büyük bir tahribat oluşturacaktı. Bunu kamufle edecek de müthiş bir çalışma içerisindeydiler. O çalışmaya karşı tanklara, toplara, silaha, mermiye karşı çıplak elle karşı durabildiysek, bizim bunu gündemde tutup, vatandaşlarımıza anlatarak İslami düşünce sistemindeki o yozlaşmaya, yabancılaşmaya, İslam düşmanlarının kontrolüne girebilecek yapılanmaya müsaade etmeme anlamında da önemli bir görevimiz olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Uysal, “Bu kadar emek verdiler. 20 -30 yıl planladılar ve bu darbe girişimi, ifşa oldular. O açıdan eskisi kadar hiçbir zaman güçlü olamayacaklar ama bu da bize ders olursa ve enine boyuna değerlendirirsek en büyük kazanımız o olur” ifadelerini kullandı.

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