İBB Başkanı Uysal, 10 çocuğu yangından kurtaran 3 İSKİ çalışanını ödüllendirdi

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL () İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, 11 Temmuz'da Beyoğlu'nda çıkan yangını fark ederek 10 çocuğu kurtaran 3 İSKİ çalışanını ödüllendirdi. Mevlüt Uysal, "Arkadaşlarımız hakikaten çok büyük bir sorumluluk sahibi olarak mahallede görevlerinin sadece sayaç okumak olmadığını bilerek çalışıyor. Kendilerini tebrik ediyoruz" dedi.

Piyalepaşa'daki yangında çok sayıda çocuğun hayatını kurtaran İSKİ'ye bağlı çalışan 3 personel için İBB Başkanı Mevlüt Uysal tarafından belediyenin Saraçhane'deki binasında bugün ödül töreni düzenlendi. Uysal, görevlilere teşekkür belgesi, çiçek ve hediyeler verdi.

"GÖREVLERİ SADECE SAYAÇ OKUMAK DEĞİL"

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, çalışanların görevlerinin sadece sayaç okumak olmadığını belirterek, "Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Büyükşehir belediyemizin İSPER diye bir şirketi var. Orada çalışıyorlar ve aynı zamanda İSKİ'mizin evlerdeki sayaç okuma işlerini yapıyorlar. Bu esnada orada bir yangına şahitlik ediyorlar. Üst katta da çocuklar, aileler var. Onu fark etmeseler, fark etmeden öte müdahale etmeseler can kayıpları olabilir. Ciddi sıkıntılar olabilir. 10 çocuk, yaşı 6 ile 10 arasında. İçeride piknik tüpü var. Patlama ihtimali var. İtfaiye hemen gelip onlara müdahale ediyor ama arkadaşlarımız hakikaten çok büyük bir sorumluluk sahibi olarak mahallede görevlerinin sadece sayaç okumak olmadığını bilerek çalışıyor. Kendilerini tebrik ediyoruz" dedi.

Olay esnasında piknik tüpü olduğunu aktaran İBB Başkanı Uysal, "Önce üst kattakileri uyandırıyorlar. İstanbul'da ailelerin çocuklara sıkı sıkıya 'sakın başkalarıyla görüşmeyin, dışarıya çıkmayın' tembihatı var. Çocukları ikna etmek, dışarıya çıkarmak da kolay olmuyor. Ama yangın hadisesini gösterince çocukları dışarıya çıkarıyorlar. İtfaiyeye haber veriyorlar. İtfaiye gelince daha büyük bir facia olduğu fark ediliyor. İçeride piknik tüpü var. Şayet patlasa sadece o ev değil, etrafta ciddi sıkıntılar yaşanabilecek bir durum. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"ÖRNEK OLSUN DİYE ÇAĞIRDIK"

İBB'de yaklaşık 80 bin çalışan olduğunu kaydeden Uysal, şöyle konuştu:

"Her zaman biz onlara şunu söylüyoruz. Bu arkadaşlarımız büyükşehir belediyemizde çalışırken bir görevleri var. O görevleri sayaç okumak. Ama onun dışında da bizim büyükşehir belediyesi olarak mahalleye, apartmana gittikleri zaman vatandaşımızın orada şikayeti, derdi ne varsa belediye olarak orada yapılan işlerde ne tür eksikler varsa her zaman onlara da bakıyorlar. İnsanlık, vatandaşlık görevi olarak da kendilerinin fedakarlık yapması gerektiği noktalarda da maksimum fedakarlığı gösterip bundan sonra da aynı şekilde devam ettirip çalışmalarını yaptıracaklar. Dünkü hadisede de 10 çocuğumuzu kurtardılar. 10 çocuğumuzun dışında mahallede belki büyük bir faciayı, yangını. İtfaiyenin zamanında gelmesi, tüp patlamasını önlemesi de önemli bir şey. Kendilerini tebrik ediyoruz. Sadece büyükşehir belediyesi olarak değil, bütün halkımıza aynı hassasiyeti, duyarlılığı gösterme adına da bir örnek olsun diye arkadaşlarımızı çağırdık."

YAŞADIKLARINI ANLATTILAR

Olay sırasında orada olan ve İSKİ'de sayaç okuma görevlileri Mustafa Serdar Pektürk, Sedat Özdemir ve Harun Ergün kurtarma sırasında yaşadıklarını anlattı. O görevlilerden Mustafa Serdar Pektürk, "Kafamızı kaldırdığımızda bir yangın meydana geldiğini gördük. Olaya sorgusuz hiçbir şey düşünmeden direkt müdahale etmek istedik. Bir arkadaşımız kapı, bir arkadaşımız cam kısmına yönelerek içerideki vatandaşlarımızı uyarmak istedi.. İçeride çocukların olduğunu fark ettik. Çocukları içeriden tahliye etmek suretiyle insanlık görevimizi yerine getirdik" dedi. Sedat Özdemir de "Tesadüfen bölgedeydik. Çalışırken olayı fark ettik. Evden alevlerin yükseldiğini görünce tabii dayanamadık 'içeride insanlar vardır' düşüncesiyle. Zaten sonrasında baktığımızda çok sayıda kadın ve çocuğun olduğunu gördük. Hiçbir şey düşünmeden müdahale etmek istedik. Camlara, kapılara yöneldik. Hatta taş attım uyarmak için, görüntülerde de vardır. Çocukları ikna etmemiz zor oldu. Dışarı çıkmakta çekiniyorlardı. Yangın etkisini artırınca daha yoğun bir çaba göstererek tahliye ettik. İtfaiyeyi ve polisi aradık. Onlar da çok çabuk geldi ve müdahale ettiler" ifadelerini kullandı.

Olay esnasında orada olan Harun Ergün ise "İnsan kaybı olmadığı için çok mutluyum. Kapıyı vurduk, çocukları dışarı çıkardık" dedi.

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