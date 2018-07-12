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İBB Başkanı Uysal 10 çocuğu kurtaran İSKİ çalışanlarını ödüllendirecek

Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL,()-İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Beyoğlu Piyalepaşa'da bir evde çıkan yangını fark ederek çocukları kurtaran 3 İSKİ personelini yarın bir törenle ödüllendirecek. Piyalepaşa'daki...

İBB Başkanı Uysal 10 çocuğu kurtaran İSKİ çalışanlarını ödüllendirecek

Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL,()-İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Beyoğlu Piyalepaşa'da bir evde çıkan yangını fark ederek çocukları kurtaran 3 İSKİ personelini yarın bir törenle ödüllendirecek.
Piyalepaşa'daki yangında çok sayıda çocuğun hayatını kurtaran İSKİ'ye bağlı çalışan 3 personel için İBB Başkanı Mevlüt Uysal tarafından belediyenin Saraçhane'deki binasında yarın saat 11.45'te ödül töreni düzenlenecek.

10 ÇOCUĞU KURTARMIŞTI
Beyoğlu'nda dün bir evde yangın çıkmış, yan ve üst kattaki evde yalnız oldukları belirtilen çocukları, saat sayaçlarını okumak için gelen İSKİ çalışanı kurtarmıştı. İki katlı binanın birinci katında çıkan yangını görenler itfaiyeye haber vermiş, alev alev yanan evin yan ve üst dairesinde çocukların olduğunu fark eden İSKİ çalışanı Sedat Özdemir, eve girerek çocukları dışarıya çıkarmıştı. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak söndürmüştü. 
 

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