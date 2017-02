Huzurevlerinin 60 yaş üstü sporcuları Boccia şampiyonasına hazırlanıyor

Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Türkiye'deki huzurevlerinde kalan 60 yaş üstündekiler, önümüzdeki ay başlayacak 'Yetişkin Gençler Boccia Ligi'ne hazırlanıyor. Edirne Huzurevi ile Tekirdağ Zübeyde Hanım Huzurevi arasında yapılan hazırlık maçı büyük ilgi gördü.

Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye genelinde huzurevlerinde kalanların, 'Aktif Yaşlanma Projesi' kapsamında 60 yaş üstündekilerin katılacağı 'Yetişkin Gençlik Boccia Ligi kurdu. Türkiye genelinde 58 huzurevinin katılımıyla Nisan ayında başlayacak lige hazırlık için yaş ortalaması 72 olan Edirne Huzurevi ile Tekirdağ Zübeyde Hanım Huzurevi takımları dostluk maçı yaptı. Edirne Huzurevi'nin dinlenme salonun zeminine gerdirilen özel halının etrafına tahtadan bant kurularak oluşturulan alanda yumruk büyüklüğünde iki ayrı renkten topları sporcuların elle istenilen mesafeye atılmasıyla başlandı. Saha dışından antrenörlerin oyuncularına sürekli taktik vererek devam eden dostluk maçında karşılaşmayı sporcular ve izleyen arasında zaman zaman heyecanlı anlar yaşandı. Karşılaşma sonunda, Tekirdağ Zübeyde Hanımı Boccia takımı, Edirne Huzurevi'ni 12-11 yendi.

"TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK YAŞ ORTALAMASINA SAHİP LİGİ"

Edirne Ali ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı huzurevlerinde kalan 60 yaş üstürdekilerin katılacağı, 'Yetişkin Gençler Boccia Ligi' oluşturulduğunu belirterek, amaçlarının yaşlıların aktif yaşlanmasını sağlamak olduğunu söyledi. Özbaş, "Bu lig yaş ortalamasının olarak Türkiye'nin en yüksek yaş ortalaması sahip lig olacaktır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın strateji planında yer alan aktif yaşlanma politikaları çerçevesinde oluşturulmuştur. Yaşlılarımızın fiziksel açıdan yıpranmaması her yerde oynanabilir olması, ruhsallığına olan olumlu etkileri fiziksel koordinasyonu artırmasının yanı sıra iyileştirme sporu olarak da bilinmektedir. Amaç yaşlılarımızın sağlıklı bir şekilde ömürlerini devam ettirmeleridir. Hayattan kopmadan aktif olarak sürdürmelerine destek olmaktır. Bizde Tekirdağ'dan gelen sporcularımızla dostluk maçı altında hazırlık maçı yaptık. Şubat ayında başlaması hedeflenen lig olumsuz hava şartlarında dolayı Nisan ayında başlayacak" dedi.

Edirne Huzurevi Boccia takımı lisanlı sporcularından Hasan Sert, takım olarak iyi çalışıp huzurevleri arası ligde Türkiye şampiyonu olmak istediklerini söyledi. Tekirdağ Zübeyde Hanım Huzurevi Boccia takımı 82 yaşındaki sporcusu Cemal Orhon da takım olarak her geçen gün daha iyi oynadıklarını söyledi.

Sahada 3 kişi, 3 kişinin yedek bulunduğu takımların oyuncularının hedefi oyunda attıkları topları 'hedef topa' yakın bir şekilde atabilmek. Oyunda 13 puana ulaşan takım maçı kazanıyor. 'Yetişkin Gençler Boccia Ligi'nde 7 bölgenin ekipleri önce kendi aralarında karşılaşıp, bölge birincisi olan takımlar ise Antalya'da yapılacak final maçında Türkiye şampiyonu olmak için mücadele verecek.

