Huzurevinde 104'üncü yaş gününü kutladı

Nursima ÖZONUR- İrfan ÖZKEŞER/ANKARA,()- ANKARA'da 5 yıldır huzurevinde yaşayan Kemal Geçgel, 104'üncü yaşını, sözlü sazlı doğum günü partisi ile kutladı. Geçgel, huzurevi bahçesinde düzenlenen partide 'iyiki varsın koca çınarımız' ve 'hoş geldin 104 yaş' yazılı pastanın üzerindeki mumları üfledi, arkadaşlarıyla müzik eşliğinde eğlendi.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Müdürlüğü'nden emekli, 2 çocuk babası Kemal Geçgel, 5 yıldır Ankara'da Zelal Odak Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde yaşıyor. Geçgel, 104'üncü yaş gününü, sazlı sözlü doğum günü partisi ile kutladı. Huzurevi bahçesindeki partide Geçgel, 'iyiki varsın koca çınarımız' ve 'hoş geldin 104 yaş' yazılı pastanın üzerindeki mumları üfledi. Duygusal anlar yaşayan Geçgel, huzurevi sakini arkadaşlarıyla müzik eşliğinde eğlenerek yeni yaşını kutladı.

Geçgel, uzun yaşamın sırrının sağlıklı beslenmek ve spor yapmak olduğunu söyleyerek, "Yüzdüm, güreş yaptım, futbol oynadım. Stresten uzak durdum. Abur cubur yemedim. Çok az yemek, sağlıklı beslenmek, uzun yaşamın sırrı. Çok güzel ve mutlu bir an. Zelal Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Çok duygulandım" dedi.

Huzurevi Müdürü Zelal Odak ise yaşlı insanları çok sevdiğini söyleyerek, "Onlar benim seçilmiş ailem. En büyük hayalimdir, bir huzurevimin olması. Bizim yaşam evimize herkesi bekliyoruz. Huzurevinden çok yaşam evi. Huzur ve yaşamlarıyla ilgileniyoruz. Güzel şekilde ilgileniyoruz. Kimsenin gözü arkada kalmasın diye biz varız" diye konuştu.

