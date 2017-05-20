Hüsnü Özyeğin'in yaşam öyküsü "Bir dünya kurmak" kitabında...

İSTANBUL,() İŞ adamlarından Hüsnü Özyeğin’in başarılarla dolu yaşam öyküsünü anlatan ve gazeteci Rıdvan Akar'ın kaleme aldığı "Bir dünya kurmak" kitabında Özyeğin'in ğirişimciliğe, yardımseverliğine ve hayata bakışına dair perspektif sunuluyor.

Kitabın tanıtımında Hüsnü Özyeğin için şu ifadeler yer alıyor:

Ünlü işadamının tek sermayesi aldığı iyi eğitimdi. Hüsnü Özyeğin o ‘sermayeden’ bir dünya kurdu. İş hayatına bir profesyonel olarak başlamış, bankacılıkta en genç müdür olarak sivrilmişti. Banka yöneticiliğinden banka sahipliğine dönüşen meslek yaşamında, bu terakkiyi sonuna kadar başarıyla tamamlayabilen bir isimdi. Kurduğu ve büyüttüğü Finansbank’ı 19 yılın sonunda sattığında Türkiye’ye yapılan en büyük yabancı sermaye yatırımı gerçekleşmişti. Özyeğin, Türkiye’nin en zengin işadamları sıralamasında ilk sıralarda yer alıyor. Ama en zenginler listesinden çok, ‘gönlü zenginler’ sıralamasında yer almayı önemsiyor. Bankasını sattıktan sonra da FİBA Holding ile yatırımlarına devam eden Özyeğin’in sosyal sorumluluk projeleri, Özyeğin Üniversitesi’nin kuruluşu ile baş döndüren temposu hiç dinmiyor. Hüsnü Özyeğin Türkiye’nin en çok merak edilen isimlerinin başında geliyor. Herkes onun başarısının ardındaki sırrı keşfetmek istiyor. Kitapta tüm yaşamı, hayat felsefesi, çalışma alışkanlıkları, bilinmeyenleriyle Hüsnü Özyeğin’i tanıyacak, bugün geldiği noktanın ardındaki o üç sihirli sözcükle tanışacaksınız: “Çalışmak, çalışmak, çalışmak…”

HÜSNÜ ÖZYEĞİN'İN BAŞARI FELSEFESİNDEN...

“Yaklaşık 9 yıla uzanan bir tanıma ve yazma serüveniydi… Bu kitap yazılmaya başlandığında Özyeğin Üniversitesi ortada yoktu. Kitap bittiğinde ise üniversite 7 bin öğrenci nüfusuna kavuşmuş, yaklaşık bin mezun vermişti.”

“Yaşamınızda eğitimde elde edilen başarıyı önemsiyorsanız sadece eğitim gibi beşeri bir sermayeyle hayata başlayan genç bir adamın kariyerinde vardığı nokta cazip gelebilir.”

“Yaşamınızda maddi kazanımları başarının kriteri olarak görüyorsanız, bir diploma ile başlayan ve adını ‘Türkiye’nin en zengin işadamı’ sıralamasında ilk sıralara yazdıran bir yaşam öyküsü ilginizi çekebilir.”

Başarı başkaları için bir şey yapmak, başkalarına yarar ve toplumsal katkı sağlamaktır diyenler açısından kitabın beşinci bölümünde çarpıcı örnekler ve yatırımlar var.”

“Mutlaka ve mutlaka sizi heyecanlandıran ve sevdiğiniz işi yapın. Bu zaten sizi başarıya götürecek olan ilk adımdır. Ve o sevdiğiniz işinizde çok çalışın, yılmayın. Bunun karşılığını mutlaka alacaksınız.”

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