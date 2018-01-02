Hürmetçi Sazlığında kurşun izli sulak alan levhası

KAYSERİ’de bulunan Hürmetçi Sazlığı, Afrika, Asya ve Avrupa kuş göç yollarının üzerinde olması nedeniyle kaçak avcılarının hedefinde. Kara avcılığının yasak olduğu bölgede, uyarı niteliğindeki tabeladaki kurşun izleri dikkati çekiyor.

Kayseri’nin Hacılar ilçesi Hürmetçi Mahallesi’nde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, uyarı levhası olarak Hürmetçi Sazlığı’nda bulunan tabeladaki kurşun izleri görenleri şaşırttı. Sazlıklar, bataklık ve ıslak çayırlar gibi önemli sulak alan ekosistemlerinden oluşan ve dünya ölçeğinde nesli tehlikedeki toy, turna, kara leylek, angıt, kaşıkçı, bıyıklı sumru, mahmuzlu ve sürmeli kızkuşu türlerden bazıları göç, bazıları da üreme döneminde bu sazlığı tercih ediyor. Orman ve Su işleri Bakanlığı’na bağlı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından kara avcılığı yapanlara uyarı niteliğinde ‘Hürmetçi Sazlığı’ndaki tabelada ’Hürmetçi Sazlığı Sulak Alan Koruma Bölgeleri içerisinde bulunmaktasınız! Bu alan içerisinde kara avcılığı yapmak yasaktır. Uymayanlar hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca cezai işlem uygulanacaktır’ ibaresi yer alıyor.

Tabelada 3 kurşun izi olduğu görülürken kurşun izlerinin ‘dikkat’, ‘yasak’ ve ‘cezai işlem uygulanacaktır’ vurgularının yapıldığı noktalarda yer alması bir başka detay olarak dikkat çekiyor. Kara avcılığının yasak olduğu bölgede uyarı tabelasına, kim ya da kimlerin ateş ettiği bilinmiyor.



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