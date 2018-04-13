Hurdacı sobadan çıkan 100 çeyrek altını sahibine verdi

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da, hurdacılık yapan Aşır Öztürk (36), satın aldığı sobadan çıkan 100 çeyrek altını sahibi Ayhan Yaman'a (40) teslim etti.

Mahrukatçılar Sitesi'nde yaklaşık 15 yıldır hurdacılık yapan Aşır Öztürk, dün Menderes Mahallesi'nde oturan Ayhan Yaman'a ait evden kullanılmayan 2 soba ile fırın ve tüp satın aldı. Öztürk, satmaya çalıştığı eşyaları, alıcı çıkmayınca akşam saatlerinde iş yerine getirdi. Sobanın içini inceleyen Öztürk, poşet içinde 100 çeyrek altın buldu. Aşır Öztürk, hemen sobayı satın aldığı Ayhan Yaman'a ulaşarak, durumu anlattı. Öztürk, bugün iş yerinde buluştuğu Yaman'a altınları teslim etti.

Ayhan Yaman'ın, iş yerini arayarak, hurdaları olduğunu söylediğini, kendisinin de bunun üzerine eve gidip, eşyaları satın aldığını anlatan Öztürk, "Akşama kadar arabanın üzerinde gezdirdim. Kimse almak istemedi. Dükkana getirdim. İçerisinde dirsekler ve bir poşet vardı. Poşeti yırttım. İçinden çay kutusu çıktı. Kutuların içindeki paketleri açtığımda çeyrek altınları gördüm. Kardeşlerime durumu anlattım. Sahibine teslim ettim" diye konuştu.

'POŞETİ TESADÜFEN GÖRDÜM'

Sobaları kız kardeşine vermek istediğini; ancak onun da almadığını kaydeden Aşır Öztürk, "Normalde aldığımız hurdaları presliyoruz. Soba biraz yeni olduğu için belki birisi satın alır, diye preslemedim. Tesadüfen içindeki poşeti gördüm" dedi.

'BABAM KOYMUŞ, HABERİM YOKTU'

Sobanın sahibi Ayhan Yaman da "Dün hurdacı arkadaşları aradım. Kullanılmayan 2 soba ve fırın vardı. Babam içerisine birikimleri olan altınları bırakmış. Benim haberim yoktu. Dürüst arkadaşlara rast geldik. Allah razı olsun kendilerinden. 4 yıl önce doğal gaz döşendiği için sobaları kullanmıyorduk. Bize teslim etti. Altınları görünce ben de şoke oldum" diye konuştu.

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