Hurdacı, antikacı oldu

NİĞDE'de 10 yıldır hurdacılık yapan Emre Sabanlı (37), çöplerden çıkarılan antika malzemeleri, dükkanında sergiliyor. Antikaların arasında 1 asırlık Osmanlı kılıçlarının yanı sıra 50 ile 200 yaşlarında saatler de bulunuyor.

Yüksekokulda elektrik-elektronik okuyan Emre Sabalı, 10 yıl önce hurdacılık yapmaya başladı. Sabalı kendisine getirilen hurdalar arasındaki antika malzemeleri ayırıp, biriktirdi. Bir süre sonra da antikacılığı merak saldı. Sabalı, biriktirdiği antikaları hurda dükkanının vitrininde sergilemeye başladı. Antika malzemeleri, evinde çok yer kaplamaları nedeniyle dükkanda sergilemeye karar verdiğini anlatan Sabanlı, "Bir antika dükkanı açtım. Gördüğüm antikaların hurdalarla satılması içime sinmedi. Evimde biriktirdiğim eşyaları açtığım antika dükkanımın vitrinimde sergiliyorum. Dükkam antika meraklılarının uğrak yeri haline geldi. Antika radyolar, saatler, televizyonlar, silahlar, bıçaklar, kamalar, tüfekler bulunuyor. Herkesin ayrı bir sevdası var antika üzerine. Benim de en çok sevdiğim antikalar arasında köstekli saatler yer alıyor. Saatler 50 ile 200 yıllık. Dükkanımda Osmanlı dönemine ait kılıçlar bulunuyor. Bu işin meraklıları geliyorlar ve alıyorlar. Bu kılıçları dükkanımda sergileyip, meraklılarına satıyorum" dedi.



