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Hurda malzemelerden otomobil yaptı

BOLU'da, sanayi sitesinde babasının tamirhanesinde çalışan Abdurrahman Altındaş (23), hurda malzemelerden kendi otomobilini yaptı. Altındaş, bazı parçalarını hurdadan edindiği, gövdesini de kendi imal ettiği otomobili tamamlayarak, trafiğe...

Hurda malzemelerden otomobil yaptı
BOLU'da, sanayi sitesinde babasının tamirhanesinde çalışan Abdurrahman Altındaş (23), hurda malzemelerden kendi otomobilini yaptı. Altındaş, bazı parçalarını hurdadan edindiği, gövdesini de kendi imal ettiği otomobili tamamlayarak, trafiğe kapalı alanlarda kullanmanın keyfini yaşıyor.
Gerede Meslek Yüksekokulu'nda makine resim bölümü öğrencisi olan ve aynı zamanda Bolu Sanayi Sitesi'nde babasının tamirhanesinde çalışan Abdurrahman Altındaş, bir süredir hayalini kurduğu otomobilini yaptı. Altındaş, 2 yıllık çalışma sonucu, 2 bin 500 liraya mal olan otomobili sürmenin keyfini yaşıyor. Otomobilin, çoğu kişinin dikkatini çektiğini söyleyen Abdurrahman Altındaş, "Zamanında kendi arabam da oldu. Bu arabayı kendi imkanlarımla, babamın imkanlarıyla, harçlıklarımla beraber, bazı parçalarını burada veresiye alarak yaptım. Yaklaşık 2 seneden beri arabayı yapıyorum. Çevredeki herkesin ilgisi oluyor arabaya. Sağ olsun sanayi esnafı parça ve tamir konusunda yardımcı oluyor. Bu arabanın kimi parçasını hurdacıdan, kimi parçasını kendi imkanlarımla aldım. Gece geç saatlere kadar çalıştığım da oldu. Şu anda arabanın bu haliyle 2 bin- 2 bin 500 lira gibi bir maliyeti oldu. Maliyeti düşürebiliriz, ama daha az verim alırız. Böyle projeler gördüm sosyal medyada. Yapabilir miyim, diye düşündüm. Önce şasesini yaptım. Şaseyi yaptıktan sonra imkanım oldukça lastiklerini aldım, üst kısımlarını kapattım. Yavaş yavaş yaptım" dedi.
GERİ VİTES YOK
Yaptığı otomobilde motosiklet motoru kullandığı için geri vites olmadığını, esprili bir şekilde “bizde zaten geri vitesi yok”' sözleriyle anlatan Antındaş, "Motor, 4 ileri vitesli motor. Ön kampana fren sistemi mevcut, ama şu anda faaliyete geçiremedik. Zamanla eksikliklerini giderip yavaş yavaş geliştirmek istiyorum. Belki seri üretime bile girmeyi düşünebilirim. Sadece trafiğe kapalı alanlarda kullanıyorum" diye konuştu.

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