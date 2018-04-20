Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gazetecilerin acı kaybı, Aydın Şentürk hayatını kaybetti
Sabah Gazetesi Yurt Haberler Müdürü...
İYİ Parti seçime girebilecek mi? İşte cevabı...
İYİ Parti seçime girebilecek mi?
Erdoğan: Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik
Erdoğan, Erken seçi tarihini açıkladı
Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü
Yolcu uçağında dehşet saatleri

Hurda malzemelerden makine yapıp, atölye kurdu

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, () - ARDAHAN’ın Göle ilçesine bağlı Yanatlı köyünde yaşayan Yusuf Karatay (68), 30 yıl önce merak sardığı demirciliği, hurda malzemelerden yaptığı makinelerle sürdürüyor. Açtığı atölyede oğluyla beraber...

Hurda malzemelerden makine yapıp, atölye kurdu

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, () - ARDAHAN’ın Göle ilçesine bağlı Yanatlı köyünde yaşayan Yusuf Karatay (68), 30 yıl önce merak sardığı demirciliği, hurda malzemelerden yaptığı makinelerle sürdürüyor. Açtığı atölyede oğluyla beraber çalışan Karatay, “Tek mutluluğum, yeni icatlar yaparak, insanlara hizmet etmek" dedi.
Yanatlı köyünde arıcılık yaparken, arılarının telef olması sonucu işsiz kalan, 3 çocuk babası Yusuf Karatay, demir ustalığına merak sardı. Çalışacak makinesi olmaması nedeniyle başta zorluk çeken Karatay, tren rayları, araba parçaları, tabak ve çanak gibi hurda malzemelerden makine yapmaya başladı. Kendi üretimi olan torna makinesini 30 yıldır sorunsuz çalıştıran Karatay, işlerinde kullanmak için başka makineler de yaptı.
Köyde atölye kurup, oğlunu da yanında çalıştıran Yusuf Karatay, “Bu işi yapabilir miyim, diye merak ettim ve mesleğe başladım. Başarılı da oldum; çünkü 30 yıldır bu işi yapıyorum. Makineleri hep bu bölgenin hurdalarıyla yaptım. Tren rayları, öküz arabası parçaları ve ne bulduysam hurda olarak getirip, kullandım. İlk makinemi yapmak için demire ihtiyacım oldu. Bir yerden eski tren rayı buldum. Getirdim, paslarını temizledim ve torna ilk torna makinemi yaptım. Makinelerim 30 yıldır sorunsuz çalışıyor. Benim bu makinelerle oğlumdan sonra torunlarım da devam etsin. Mesleğim, kuşaktan kuşağa gitsin istiyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314