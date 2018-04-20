Hurda malzemelerden makine yapıp, atölye kurdu

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, () - ARDAHAN’ın Göle ilçesine bağlı Yanatlı köyünde yaşayan Yusuf Karatay (68), 30 yıl önce merak sardığı demirciliği, hurda malzemelerden yaptığı makinelerle sürdürüyor. Açtığı atölyede oğluyla beraber çalışan Karatay, “Tek mutluluğum, yeni icatlar yaparak, insanlara hizmet etmek" dedi.

Yanatlı köyünde arıcılık yaparken, arılarının telef olması sonucu işsiz kalan, 3 çocuk babası Yusuf Karatay, demir ustalığına merak sardı. Çalışacak makinesi olmaması nedeniyle başta zorluk çeken Karatay, tren rayları, araba parçaları, tabak ve çanak gibi hurda malzemelerden makine yapmaya başladı. Kendi üretimi olan torna makinesini 30 yıldır sorunsuz çalıştıran Karatay, işlerinde kullanmak için başka makineler de yaptı.

Köyde atölye kurup, oğlunu da yanında çalıştıran Yusuf Karatay, “Bu işi yapabilir miyim, diye merak ettim ve mesleğe başladım. Başarılı da oldum; çünkü 30 yıldır bu işi yapıyorum. Makineleri hep bu bölgenin hurdalarıyla yaptım. Tren rayları, öküz arabası parçaları ve ne bulduysam hurda olarak getirip, kullandım. İlk makinemi yapmak için demire ihtiyacım oldu. Bir yerden eski tren rayı buldum. Getirdim, paslarını temizledim ve torna ilk torna makinemi yaptım. Makinelerim 30 yıldır sorunsuz çalışıyor. Benim bu makinelerle oğlumdan sonra torunlarım da devam etsin. Mesleğim, kuşaktan kuşağa gitsin istiyorum" diye konuştu.

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