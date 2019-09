Hurda makine parçalarından bıçak yapıyor

KARABÜK’te, Cengiz Doğan (54), hurdalıktan topladığı aks rulmanı, oto makası, demir kesme testeresi gibi metal parçalarını bıçağa çeviriyor.



Kentte yıllarca oto galericilik yaptıktan sonra emekli olan Cengiz Doğan, 3 yıl önce can sıkıntısından kendisine bir hobi aramaya başladı. Bıçak yapımına yönelmeyi düşünen Doğan, ömrünü tamamlamış, aks rulmanı, oto makası, demir kesme testeresi, mermer kesme makinesi ve zımparaları hurdalıktan alarak evinin önündeki mengene tezgahında bıçağa dönüştürmeye başladı. Bıçağın sapına da hurda fiber, dut ve ceviz ağacı ile kasaplardan topladığı boynuzla estetik kattı. Öğlebeli Mahallesi’ndeki 2 katlı evin önündeki bıçağın yapımını ise komşuları ve yoldan geçenler durup izliyor. Doğan, pazarlara kurduğu tezgahındaki bıçakları 50 ile 250 TL arasında değişen fiyatlardan satıyor.



Cengiz Doğan bir yıl boyunca denemeler yaptığını belirterek, "Başladığım 1 senede yaptığım 50 bıçağı bozduk, attık. Bıkmadım, boza boza öğrendim. Devamlı bıçak yaptım. Para kazandıkça makine aldım. Daha önce büyük bıçak gördüğüm zaman elime alamıyordum. Şu anda kılıç, kama her türlüsünü yapıyoruz. Yaptığım bir bıçak ikincisine benzemez. Devamlı bir yenisini nasıl yaparım düşüncesindeyim. 250 tane bıçak yaptım. Hiçbiri birbirine benzemez. Uzun süre satamadığım bir bıçağın hemen şeklini değiştiriyorum. Televizyondan izlerken gördüm. ‘Samuray kılıcı yapabilir miyim?’ dedim. Yaptım. Maalesef biraz ağır bir iş. Herkesin merak edip yapacağı bir şey değil. Meraklıları bir tane yaptıktan sonra bırakıyor. Hurda malzemeden bıçak yapan pek yok" dedi.



Can sıkıntısından bıçak yapmaya başladığını belirterek, emekli olanlara da tavsiyede bulunan Doğan, şöyle konuştu: "Şu anda zaman yetmiyor. Geç saatlere kadar devamlı çalışıyorum. Emekliler ekonomiye katkıda bulunabilirler. Mutlaka bir şeyler yapsınlar. Teknoloji o kadar ilerlemiş ki, değerlendirebilirler. Evde oturmasınlar."