Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TSK'dan Münbiç açıklaması
TSK'dan Münbiç açıklaması
Kılıçdaroğlu: Almanya'nın Bozdağ'ın toplantısını iptal etmesi Asla ve asla doğru değildir
Kılıçdaroğlu'dan Almanya'ya Bozdağ tepkisi
Bingöl'de 23 bölgede geçici özel güvenlik bölgesi ilanı
Bingöl'de 23 bölgede geçici özel...
Ağbaba Meclis kürsüsünden AKP'ye seslendi: Gelih siyasetteki FETÖCÜ'leri ortaya çıkaralım
Benim vergimle kampanya yapanlara HARAM...

Hurda cipi yeniden yapan gence çekilişte de cip çıktı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta 8 bin liraya aldığı 1993 model hurda cipi, 30 bin lira harcayarak yeniden yapan 28 yaşındaki Cenk Topçu, alışveriş merkezinin çekilişinde 100 bin lira değerindeki lüks cipin sahibi oldu. Özel...

Hurda cipi yeniden yapan gence çekilişte de cip çıktı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta 8 bin liraya aldığı 1993 model hurda cipi, 30 bin lira harcayarak yeniden yapan 28 yaşındaki Cenk Topçu, alışveriş merkezinin çekilişinde 100 bin lira değerindeki lüks cipin sahibi oldu.
Özel bir şirkette satış müdürü Cenk Topçu, askeri araç olarak kullanıldıktan sonra hurdaya ayrılan 1993 model cipi, Kırıkkale Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'ndan ihaleyle 8 bin liraya satın alıp, 30 bin lira harcayarak yeniden yaptı. 5 yıl motorlu kuryelik dahil, birçok işte çalışarak biriktirdiği para ile yaptırdığı çocukluk hayali cip ile trafiğe çıkan Cenk Topçu, kentteki alışveriş merkezinin otomobil çekilişine de katıldı. 75 lira ve üzerinde alışveriş yapan 113 bin 589 kişinin katıldığı noter huzurunda yapılan çekilişte, talihli Cenk Topçu oldu. Topçu, 100 bin lira değerindeki lüks cipin sahibi oldu.
Çekiliş sırasında işyerinde olduğunu ve bir arkadaşının arayarak kendisine haber verdiğini söyleyen Cenk Topçu, "Yaptırdığım cip basında yer alınca, arkadaşlarımın benimle dalga geçitiğini düşündüm, inanmadım. 'Benimle kafa yapmayın' dedim. Sonra alışveriş merkezi yöneticileri arayınca inandım. Gidip teşekkür ettim. Yapılacak işlemlerin ardından aracı teslim alacağım. 2 cipim oldu. Ne yapacağımı, nasıl değerlendireceğimi bilmiyorum henüz" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.