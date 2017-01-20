Hurda araç malzemeleri deposunda yangın

Ankara Caddesi yanında bulunan arsa üzerindeki depoda Bayraklı Belediyesi'nin isteği üzerine işçiler çalışma yaptı. Deponun demir bölümlerinin oksijen makinesiyle parçalanması sırasında çıkan kıvılcımlar, hurda araçlara ait elyaf malzemeleri tutuşturdu. Alevler, kapı iç döşemeleri gibi plastik malzemelere de sıçrayınca yangın büyüdü. Burada çalışan işçilerin, müdahalesinin yetersiz kalması üzerine yardım istenen çok sayıda itfaiye ekibi, bölgeye gönderildi. Araçlara ait elyaf ve plastik malzemelerin yanmasıyla oluşan yoğun duman, panik yarattı. Özel kimyasal madde karıştırılmış köpük kullanan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Polis çevrede önlem aldı, vatandaşlarda söndürme çalışmalarını heyecanlı izledi.
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