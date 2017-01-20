Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İTÜ'de "FETÖ" operasyonu: 37 gözaltı kararı
İTÜ'de "FETÖ" operasyonu : 37...
Fitch, PPK öncesi dolar 3.82, euro 4.08 liranın üzerinde
Dolar güne yine artışla başladı
İstanbul emniyetinde il içi atamalar, işte yeni görev yerleri
İstanbul emniyetinde yer yerinden oynadı
Bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka kendisini kürsüye kelepçeledi
Milletvekili kendisini kürsüye kelepçeledi

Hurda araç malzemeleri deposunda yangın

İZMİR'in Bayraklı İlçesi'nde yol açılacak arsa üzerinde bulunan ve içinde hurda araç malzemeleri olan deponun demirlerinin kesilmesi sırasında çıkan kıvılcım, yangına neden oldu. Araçlara ait elyaf ve plastik malzemelerin yanmasıyla...

Hurda araç malzemeleri deposunda yangın
İZMİR'in Bayraklı İlçesi'nde yol açılacak arsa üzerinde bulunan ve içinde hurda araç malzemeleri olan deponun demirlerinin kesilmesi sırasında çıkan kıvılcım, yangına neden oldu. Araçlara ait elyaf ve plastik malzemelerin yanmasıyla oluşan yoğun duman paniğe neden olurken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Ankara Caddesi yanında bulunan arsa üzerindeki depoda Bayraklı Belediyesi'nin isteği üzerine işçiler çalışma yaptı. Deponun demir bölümlerinin oksijen makinesiyle parçalanması sırasında çıkan kıvılcımlar, hurda araçlara ait elyaf malzemeleri tutuşturdu. Alevler, kapı iç döşemeleri gibi plastik malzemelere de sıçrayınca yangın büyüdü. Burada çalışan işçilerin, müdahalesinin yetersiz kalması üzerine yardım istenen çok sayıda itfaiye ekibi, bölgeye gönderildi. Araçlara ait elyaf ve plastik malzemelerin yanmasıyla oluşan yoğun duman, panik yarattı. Özel kimyasal madde karıştırılmış köpük kullanan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Polis çevrede önlem aldı, vatandaşlarda söndürme çalışmalarını heyecanlı izledi.

FOTOĞRAF

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55