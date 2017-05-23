Hünnaplı lokum yaptı, talebe yetişemiyor

Nermin UÇTU / MANİSA, () - MANİSA'nın Demirci İlçesi'nde, kendi bahçesinde yetiştirdiği 'ölümsüzlük meyvesi' olarak bilinen 'hünnap'ın lokumunu yapan Serkan Çevirgen çok ilgi gördüğünü, talebe yetişemediğini söyledi.

Demirci'de yaşayan Serkan Çevirgen, birçok faydası olduğuna inanılan zeytin büyüklüğündeki hünnabı nişasta ve şekerle buluşturarak lokumunu yaptı. Toptancılık işiyle uğraşan Çevirgen, ilçede toplam 20 ton hünnap yetiştiğini belirtti. Çevirgen, "Hünnapta bir narenciyeden 20 kat daha fazla C vitamini vardır, şekere iyi gelir. Kalp damar hastalıklarına iyi gelir. Hünnabı şekerle buluşturarak ortaya nasıl bir şey çıkacağını görmek istedik. Denemeler sonucu ortaya lokum çıktı" dedi.

TAMAMEN DOĞAL

Hünnapın eylül-ekim aylarında olgunlaştığını, ancak genelde kuru olarak tüketildiğini belirten Serkan Çevirgen; "Bugün diksen 10 sene sonra meyve verir. Tadı çok güzel bir meyvedir" diye konuştu. Yaptığı hünnaplı lokumun 300 gramlık paketini 12.5 liradan sattığını kaydeden Çevirgen İstanbul, Ankara ve İzmir'den siparişler aldığını belirterek şöyle konuştu:

"Hünnap bu mevsimde kilosu 15 liradan satılır. Sezonda ise 10 liradan üreticiden alınabilir. Hünnap lokumuna vatandaşın ilgisi gerçekten müthiş. Talebe yetişemiyorum. Bunun içinde hiçbir katkı maddesi yok. Nişasta, şeker ve hünnap var. Hünnap ağacında da hiçbir ilaç kullanılmıyor. Onun için tamamen doğal. 100 kilo lokum için 40 kilo hünnap kullanılıyor. O yüzden pahalı. Ayrıca diğer illerde yetişen hünnaplarla bu lokumu yapmayı denediğimizde aynı tadı yakalayamadık. Demirci'de yetişen hünnapların aroması daha başka."

BELEDİYEDEN ÜCRETSİZ FİDAN

Hünnabın 'ölümsüzlük meyvesi' olarak ünlendiğini belirten Serkan Çevirgen, "Ben normalde zaten hünnap satıyordum. Son yıllarda ilçede hünnap üretimi de arttı. Belediyeler ücretsiz olarak hünnap fidanı dağıtıyor. Kilosunun 10 lira olması vatandaşlara cazip geliyor. İstanbul'da hünnabın kilogramı 25- 30 liraya satılıyor" dedi.

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