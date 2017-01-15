Hülya Sancaklı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama (1)

Hayati KILIÇ -Özden ATİK/iSTANBUL, () Hülya Sancaklı'nın sağlık durumuyla ilgili hastaneden bir açıklama yapıldı. Öte yandan İstanbul Valisi Vasip Şahin de hastaneye geldi.
Hayati KILIÇ -Özden ATİK/iSTANBUL, () Hülya Sancaklı'nın sağlık durumuyla ilgili hastaneden bir açıklama yapıldı. Öte yandan İstanbul Valisi Vasip Şahin de hastaneye geldi.
15 Ocak 2017 Pazar 15:59
Hayati KILIÇ -Özden ATİK/iSTANBUL, () Hülya Sancaklı'nın sağlık durumuyla ilgili hastaneden bir açıklama yapıldı. Öte yandan İstanbul Valisi Vasip Şahin de hastaneye geldi.
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