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Hülya Koçyiğit: Mehmetçiğimiz, sivillerin zarar görmemesi için özen gösteriyor

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - TÜRK sinemasının usta isimlerinden Hülya Koçyiğit, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin Afrin kentinde çok haklı bir operasyon yaptığı belirterek, "Özellikle sivillerin kaybolmaması, sivillerin zarar görmemesi...

Hülya Koçyiğit: Mehmetçiğimiz, sivillerin zarar görmemesi için özen gösteriyor

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - TÜRK sinemasının usta isimlerinden Hülya Koçyiğit, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin Afrin kentinde çok haklı bir operasyon yaptığı belirterek, "Özellikle sivillerin kaybolmaması, sivillerin zarar görmemesi için Mehmetçik çok özen gösteriyor" dedi.
Hülya Koçyiğit, sunucu Özlem Yıldız ile birlikte Kahramanmaraş'ta bir alışveriş merkezinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinlik öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koçyiğit, Afrin'de terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik yürütülen operasyona katılan Mehmetçikler için dua ettiğini söyledi. Mehmetçiklere destek vermek için Hatay'da Suriye sınırına gittiğini hatırlatan Koçyiğit, şöyle konuştu:
"Şu anda Mehmetçiğimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri çok haklı bir operasyon yapıyor çünkü yıllarca terör mağduru olduk ve hala terörün şiddetle hazırlanıp üzerimize doğru geldiğini fark ettiğimiz için onları durdurma nedeniyle oradayız, işgal nedeniyle orada değiliz bu çok açık. Özellikle sivillerin kaybolmaması, sivillerin zarar görmemesi için Mehmetçik çok özen gösteriyor. Benim bütün kalbimle, bütün analar gibi duam onlarla. 'Onların tırnakları bile kırılmasın' diye dua ediyorum. İnşallah muvaffak olarak dönsünler."
Basın toplantısının ardından Hülya Koçyiğit ve Özlem Yıldız, mağazada vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Koçyiğit, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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