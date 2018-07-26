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Hülya Avşar'ın araçtan inip yaptığı dansa inceleme

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), ()- OYUNCU ve şarkıcı Hülya Avşar'ın Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki tatili sırasında yaptığı ‘Do the Shiggy' dansına ilişkin, trafiği tehlikeye düşürüp düşürmediğinin belirlenmesi için Kaymakam...

Hülya Avşar'ın araçtan inip yaptığı dansa inceleme

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), ()- OYUNCU ve şarkıcı Hülya Avşar'ın Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki tatili sırasında yaptığı ‘Do the Shiggy' dansına ilişkin, trafiği tehlikeye düşürüp düşürmediğinin belirlenmesi için Kaymakam Gökhan Görgülüarslan inceleme talimatı verdi. Aracın sürücüsüz hareket ettiği belirlenirse, Hülya Avşar hakkında cezai işlem uygulanacak.
Sosyal medyada ‘Do the Shiggy' olarak bilinen dans akımına, Hülya Avşar da katıldı. Tatil yaptığı Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde hareket halindeki aracından inip yolda dans eden Avşar, bu görüntüleri de Instagram'a yükledi. Görüntüler hızla yayılırken, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Hülya Avşar'ın trafiği tehlikeye düşürme ihtimaline karşın inceleme yapılması talimatı verdi.
İnceleme sonunda hareket eden otomobilin sürücü koltuğunda birileri oturmuyorsa, Hülya Avşar'a 235 TL para cezası verilecek. Ayrıca cezai işlem uygulanacak olursa, Hülya Avşar, polis nezaretinde Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kontrole getirilmesi de gündeme gelecek.

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