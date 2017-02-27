ANKARA, () - SUUDİ Arabistan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Fayyad Hamed Alruwaılı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ziyaret etti. Bugün saat 14.30 gerçekleşen ziyaretin planlı resmi bir ziyaret olduğu belirtildi.
Hulusi Akar, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Fayyad Hamed Alruwaılı ile görüştü
ANKARA, () - SUUDİ Arabistan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Fayyad Hamed Alruwaılı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ziyaret etti. Bugün saat 14.30 gerçekleşen ziyaretin planlı resmi bir ziyaret olduğu belirtildi.
27 Şubat 2017 Pazartesi 17:00
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