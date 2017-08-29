Hulusi Akar'dan şehit ailesine ziyaret

Mustafa TURAPOĞLU-Gökhan CEYLAN / ANKARA,() - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar beraberinde kuvvet komutanlarıyla birlikte Şırnak'ta 17 gün önce PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanan ve dün tedavi gördüğü GATA'da şehit olan Uzman Çavuş Muhammed Meriç'in baba ocağını ziyaret etti.

Yeni Mahalle Belediyesi tarafından kurulan taziye çadırına gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, burada şehidin babası Memduh Meriç ve yakınlarına başsağlığı diledi. Burada şehit Muhammed Meriç için Kuranı Kerim okunup dua edildi. Acılı aileye sabır dileyen Akar, "Bütün şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Hepinizin bildiği gibi terörle mücadelemiz aralıksız büyük bir kararlılıkla devam etmektedir. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek. Bunu yaparken TSK, jandarma, polis, koruyucularımız omuz omuza mücadeleyi büyük bir azimle sürdürmekte. Bu süreçte güvenlik güçlerimiz büyük bir dikkatle, hassasiyetle masum hiç bir kişiye zarar vermeden bu mücadeleyi sürdürme azim ve kararlılığında. Hudutlarımız güvenliği için tüm birliklerimiz, askerlerimiz gece gündüz demeden kendilerine verilen vazifeyi büyük bir aşkla, şevkle yapmaya devam ediyorlar" dedi. Akar, acılı aileye bir kez daha başsağlığında bulunarak taziye çadırından ayrıldı.

(FOTOĞRAF)



