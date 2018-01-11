Hükümlülerin yaptığı eserler sergilendi

Ümit TÜRK/İSTANBUL, () "Denetimli Serbestlik Sanat ve Girişimcilik Merkezi Projesi" kapsamında 1250 hükümlünün ortaya çıkardığı el becerisi ürünlerin tanıtımının yapıldığı sergiye katılan İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Bir şekilde suça bulaşmış, suçla tanışmış ama neticesinde cezasını çekmiş ya da belli şartlarda çekmeye devam eden vatandaşlarımızın tekrar topluma kazandırılması, tekrar normal hayata dönüşleri noktasında bu tür faaliyetlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki konferans salonunda düzenlenen projenin kapanış toplantısına İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan da katıldı. Etkinlikte, denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından atölyelerde yapılan eserler tanıtıldı.

Daha sonra hükümlüler tarafından yapılan eserlere ilişkin bilgiler verildi. Bin 250 denetimli serbestlik yükümlüsünün faydalandığı proje kapsamında "Ebru, Seramik, Müzik, Cam, Mum" atölyelerinde eğitimler verildiği ve kişilerin meslek sahibi olmasına yönelik çalışmalar yapıldığı belirtildi. Projeyle İstanbul'da görev yapan 40 denetimli serbestlik uzmanına "Yaşam ve Kariyer Koçluğu" 20 denetimli serbestlik memuruna da "Girişimcilik" eğitimi verildiği kaydedildi. Bu eğitimleri alan görevlilerin de 4 bin 300 denetimli serbestlik yükümlüsüne girişimcilik semineri düzenlendiği, 1250 kişinin sanat ve meslek sahibi olmasına yönelik çalışmalara da olanak sağlandığı vurgulandı.

VALİ ŞAHİN: 380 BİN DENETİMLİ SERBESTLİĞİN 4 BİNİNE ULAŞTIK

Etkinlikte konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Bir şekilde suça bulaşmış, suçla tanışmış ama neticesinde cezasını çekmiş ya da belli şartlarda çekmeye devam eden vatandaşlarımızın tekrar topluma kazandırılması, tekrar normal hayata dönüşleri noktasında bu tür faaliyetlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Belki ilk başlarda biraz zorlanmış olsalar da daha sonra kendi işlerine yarayan ve kendilerinin de işe yaradığını hissettiren bu projeler kişisel gelişimlerde çok önemli rol oynuyor. Bir beceri kazandırıyor. Bir sanat ya da bir konuda girişimde bulunma cesareti kazandırıyor bu tür faaliyetler. Hepsinin ötesinde bir öz güven kazandırmış oluyor" dedi.

Vali Şahin, "Ama şu da var ki 380 bin denetimli serbestlik kapsamındaki insanımızın daha biz 4 binine ulaştık. Ulaşacağımız daha çok insan var. Bu konuda gayretle ve şevkle yolumuza devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"ASIL KAZANCIMIZ; KENDİNİ DIŞLANMIŞ HİSSEDEN 1250 İNSANA ULAŞMAK"

Projeye ev sahipliği yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ise, "1250 insana dokunulduğunu öğrendik. Kendini dışlanmış, toplumun dışına itilmiş, uzaklaşmış hisseden 1250 insana bir şekilde devletin şefkatli elinin uzatıldığını düşündük. Bence asıl kazancımız budur. Biz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olarak elimizden gelen her türlü gayreti gösterme konusunda sizleri temin ederiz" diye konuştu.

Valis Şahin ile Başsavcı Fidan konuşmaların ardından sergiyi gezdi.

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