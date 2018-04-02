Hükümlerin el emeği ürünleri, Bursa Adliyesi'nde satışa sunuldu

BURSA E Tipi, H Tipi ve Gemlik Yarı Açık cezaevlerindeki iş yurtları, atölye ve fabrikalarında hükümlülerin ürettiği el emeği ürünler, satışa sunuldu. Adliye Sarayı girişinde kurulan stantlarda satışa sunulan ürünler, büyük ilgi görüyor.

Bursa’daki cezaevlerinde üretilen ürünler, Bursa Adliyesi’nde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen sergide satışa sunuldu. Serginin açılış kurdelesini Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Şahin, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş ve Başsavcı vekilleri kesti. Başsavcı Kuş, “Bursa’daki cezaevlerinde bulunan hükümlülerin el emeği göz nuru ürünler burada satışa sunuluyor. Hükümlülerimizin, hem sosyal sorumluluk almaları hem de bir iş sahibi olarak gelir elde etmeleri adına cezaevlerinde yetişmelerini sağlıyoruz. Yapılan işlerin ciddi ekonomik katkısı oluyor” dedi.

Başsavcı Kuş, “Bursa’daki E Tipi, H Tipi ve Gemlik Yarı Açık Cezaevi'nde kalan hükümlülerimiz hem meslek ediniyorlar hem de harçlıklarını kazanıyorlar. Hükümlülerimiz günlerini çalışarak geçirirken ekonomiye de katkı sağlıyorlar. Cezaevlerinde ciddi manada işler yapılmaktadır. Bu cezaevlerimizde 800 hükümlü üretimde görev almaktadır. Tüm hükümlülerin ellerine, emeklerine sağlık. Cezaevi idaresine, müdürlerimize ve hükümlülerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Şahin, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir, Başsavcı Uğurhan Kuş, Başsavcı vekilleri, hakim, savcı ve personel stantları gezdiler. Başsavcı Kuş, hükümlüler tarafından yapılan ahşap oyma bir arabayı Vali İzzettin Küçük’e hediye etti. “Bursa’nın ilk yerli otomobili” diyerek ahşap aracı gazetecilere gösteren Küçük, stantları gezerken, cezaevinde üretilen zeytinyağlı sabunu koklayarak kontrol etti.

Bursa Adiyesi’ndeki sergi 6 Nisan'a kadar açık kalacak. Stantlarda zeytin, forma, kravat, nevresim takımı, havlu, çocuk iç giyim, hurç, iş ve teknisyen tulumu, maketler, okul ve kreş dolapları, vestiyer, yüklük, banyo ve mutfak dolapları ile çeşitli hobi eşyaları bulunuyor.



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