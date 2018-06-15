Hudut Kartalları, Ramazan Bayramı'nda görev başında

EDİRNE'de Bulgaristan sınırını koruyan Kapıkule Hudut Karakolu'nda görevli 'Hudut Kartalları', Ramazan Bayramı'nı görev başında kutladı. 24 saat aralıksız devriye gezip, termal kameralarla gözetleme yapan askerler, sınırı geçmeye çalışan terör örgütü üyelerine göz açtırmıyor.

Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Bulgaristan sınırındaki Kapıkule Hudut Karakolu'nda görev yapan 'Hudut Kartalları' askerleri, Ramazan Bayramı'nı sınırda görev yapmanın onurunu yaşadı. Haklarında yakalama ya da arama kararı bulunan FETÖ, PKK, DHKP/C ve diğer terör örgütü üyelerine karşın etkin mücadele veren Mehmetçik, bayram sevincini komutan ve arkadaşları ile paylaştı. Hudut Karakolu'na gelen Bölük Komutanı, Mehmetçiğe, hudutta görev yapmasının ayrıcalık olduğunu belirterek bayramlarını kutladı ve şunları söyledi:

"Değerli silah arkadaşlarım, Kapıkule Hudut Karakolu'nun değerli Mehmetçikleri. Bugün Ramazan Bayramı, biliyorsunuz dini ve milli bayramlar, dini ve milli duygularımızın, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği en önemli günlerdir. Sizler, ailelerinizden uzak, Türkiye'nin dört bir yanında vatani görevini icra etmek için gelen Mehmetçiklerin, namus bildiğimiz hududu koruma görevi en büyük mutluluktur. Bugün ailelerinizi mutlaka arayın, onların Ramazan Bayramı'nı kutlayın, bizlerinde selamlarını, saygılarını iletin. bu duygu ve düşüncelerle sizin ve ailelerinizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."

30 DERECE SICAKTA DEVRİYE GEZİYORLAR

Bayramlaşmanın ardından karakoldaki askerler Türkiye-Bulgaristan sınırında sorumluluk alanına giren 8 kilometrelik bölümünde dedektör köpek 'Okyanus' ile devriye görevine çıktı. Elleri tetikte, gözleri sınırda olan Mehmetçikler, yaklaşık 30 derece sıcaklıkta kaçak geçişleri engellemek için büyük mücadele veriyor. Diğer askerler ise sınırı gören kulelerden gözetleme yaparak kontrol gerçekleştiriyor. İlk kez ailesinden ayrı Ramazan Bayramı geçirmesine rağmen hudutta görev yapmanın onurunu yaşadığını anlatan Piyade Onbaşı Mehmet Sert, "Ramazan Bayramı'nda ailemden uzağım, ancak güzel bir bayram sabahı geçirdik. Önce komutanlarım ve arkadaşlarımla bayramlaştım. Daha sonra ailemi arayıp bayramlarını kutladım. Ülke sınırlarını koruduğum için bu görevi daha kutsal görüyorum. Hudutta görev yapmanın ayrıcalık olduğunu biliyoruz. Ailem beni merak ediyor, ama burada çok sağlıklı, iyiyim. Komutanlarımız bizlere çok iyi davranıyor, büyüklerimin ellerinden öperim. Herkese iyi bayramlar" dedi.

100'DEN FAZLA TERÖR ŞÜPHELİSİ YAKALADILAR

54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nın Hudut Kartalları, Yunanistan ve Bulgaristan sınırında yaptıkları denetim ve devriyelerde aralarında FETÖ, PKK ve DHKP/C terör örgüt üyesi 100'ün üzerinde şüpheli yakaladı. Yılda 20 binin üzerinde de kaçak ve sığınmacı da yakalayan Mehmetçiler, sınırda adeta kuş uçurtmuyor.



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