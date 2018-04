HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Mahkemelerin siyasi tarafı olmamalı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - HÜR Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "İnsanların adalete güven duymadığını görüyoruz. 12 yılda ceza evlerine düşenlerin sayısı 4 kat arttı. Hukukçu olarak söylüyorum. Mahkemeler, tam anlamıyla bağımsız değildir. Mahkemelerin siyasi tarafı olmamalıdır" dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, partisinin Kayseri'de düzenlenen 1'inci Olağan Kongresi'ne katıldı. Mevlana Sosyal Tesisleri'nde yapılan kongreye Genel Başkan Yapıcıoğlu'nun yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Genel Kurul öncesi çocuklar, parti kongresine katılan Yapıcıoğlu'na çiçek verdi. Sinevizyon gösterisinin ardından Yapıcıoğlu, ülke gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kayseri ve Türkiye genelinde 'ahlaki çöküntü'den bahsedilmesinin ürkütücü olduğunu kaydeden Yapıcıoğlu, "Yola çıktığımız günden beri 'dürüst siyaset', 'gerçek adalet' şiarı ile yola çıktık. Dünyanın dört bir tarafından zulümlerin olduğunu gördük. Bugünde manzara çok farklı değil. Öyle bir hale geldik ki kendi iç sorunlarımızla uğraşmaktan ümmeti bir arada tutan Kudüs ve Mescid-i Aksa davaları bile gündemimizde değil. Suriye 7 yıldır bombalanıyor. Can kayıpları milyona yaklaştı. Coğrafya bu haldeyken, Türkiye'de de devam eden problemlerimiz var. Kayseri gibi Orta Anadolu'nun dindarlığı ile bilinen inancına bağlı bir şehirde eğer insanlar ahlaki çöküntüden bahsediyorsa gerisini siz düşünün. Niçin çıkış yolu bulamıyoruz? Neden bizi bir bataklığın için ittiler? Oradan çıkmak için el ele tutuşmak gerekirken, neden kavga ediyoruz?" diye konuştu.

'HER 10 EVLİLİKTEN 4'Ü BOŞANMAYLA SONUÇLANIYOR'

Türkiye'de aile kurumunun risk altında olduğunu savunan Yapıcıoğlu, "TÜİK istatistikleri her yıl açıklanıyor. Her sene durum daha kötü bir hale geliyor. Evlilik oranları azalıyor, boşanma oranları yükseliyor. Her 10 evlilikten 4'ü boşanma ile sonuçlanıyor. Fuhuş ve cinsel saldırı suçlarında yükselme var. Biz hükümet tarafından hazırlanan 'Aile Koruma Kanunu'nun, aileleri korumayacak olduğunu söyledik. Dinletemedik. O kanun sonrasında boşanmalar arttı. Unutulmasın ki bizi biz yapan unsurların başında inancımız geliyor" dedi.

'DARBE TEŞEBBÜSÜNDE BULUNANLAR CEMAAT ŞEKLİNDE ÖRGÜTLENDİ'

Konuşmasında darbe girişimini hatırlatan Yapıcıoğlu, "Darbe teşebbüsünde bulunanlar, cemaat şeklinde örgütlendiler. İstihbarat şeklinde çalıştılar. Dışarıdan birine hizmet ettikleri gün gibi ortadaydı. Milletimiz, darbe yapanların karşısına dikilerek, darbeyi püskürttü. Bazı yaşananları fırsat bilip, tüm cemaatler için üstü kapalı olarak ölüm ve cemaatlerin hepsinin kökünü kurutmak gerekir dediler. İslam’a alerjisi olanlar olanları gerekçe göstererek bir şey yapıyorlar. Son dönemlerde art arda islami şahsiyetlerin itibarsızlaştırılması kasıtlıdır. Bunlar, adım adım yapılan bir plandır" diye konuştu.

'12 YILDA CEZAEVİNE DÜŞENLERİN SAYISI 4 KAT ARTTI'

Türkiye'de en dikkat çeken sorunlardan birinin adalet olduğunu kaydeden HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, "İnsanların insan gibi yaşayabilmesi için adalete ihtiyaç var. İnsanların birbirine güvenebilmesi, kardeşliğin tesis edilmesi gerekir. İnsanların adalete güven duymadığını görüyoruz. 12 yılda ceza evlerine düşenlerin sayısı 4 kat arttı. Hukukçu birisi olarak söylüyorum. Mahkemeler tam anlamıyla bağımsız değildir. Mahkemelerin siyasi tarafı olmamalıdır. Türkiye, şu an OHAL rejimi ile yönetiliyor. Başbakan, geçtiğimiz gün 'Biz OHAL'in verdiği yetkilerin yüzde 5'ini kullanıyoruz' dedi. OHAL için makul süre çoktan aşıldı. OHAL'in yüzde 5 yetkisi kullanılıyor ve insanlar bu kadar bağırtılıyorsa acaba bu yetki yüzde 100 kullanılsa ne olacaktır? Allah muhafaza" dedi.

HÜDA PAR Kayseri 1'inci Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Mehmet Çalhan, yapılan oylama sonucu başkanlığa yeniden seçildi.

