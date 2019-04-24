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Hububat, baklagil ve mısırda prim başvurusu için son gün 30 Nisan

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, hububat, baklagiller ve dane mısırda 2018 yılı prim başvuru süresinin 30 Nisan’da sona ereceğini söyledi. Bayraktar, "Çiftçilerimizin, bu tarihi kaçırmamaları, bir...

Hububat, baklagil ve mısırda prim başvurusu için son gün 30 Nisan
TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, hububat, baklagiller ve dane mısırda 2018 yılı prim başvuru süresinin 30 Nisan’da sona ereceğini söyledi. Bayraktar, "Çiftçilerimizin, bu tarihi kaçırmamaları, bir an önce başvurularını yapmaları gerekiyor. Aksi takdirde desteklemeden yararlanamazlar" dedi.
TZOB Başkanı Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Ekim 2018 tarihinde başlayan hububat, baklagiller ve dane mısırda fark ödemesi desteği başvurularının 30 Nisan 2019 Salı günü sona ereceğini belirtti. Destekten yararlanmak isteyen çiftçilerin, başvurularını bu tarihe kadar Tarım ve Orman Bakanlığı ile il ve ilçe müdürlüklerine yapmaları gerektiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:
"2018 yılı tarımsal destekleri kapsamında, kilogram başına buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikalede 5 kuruş, kuru fasulye, nohut ve mercimekte 50 kuruş, dane mısırda 3 kuruş prim desteği verilecek. Söz konusu ürünleri yetiştiren ve 2018 yılına dair Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarını hasat dönemi öncesinde yaptıranlar, destekten faydalanabilecek. 2018 yılında üretilerek satışı yapılan fark ödemesi desteğine esas ürünlere, Bakanlığın Uydu Tabanlı Parsel Tanımlama Modeli’ne göre destekleme ödenecek. Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtlı olduğu bakanlıkça tespit edilen havzalarda 2018 yılında ekimi yapılmış mercimek ve nohutta destek yüzde 50 fazla olarak uygulanacak. Damlama sulamayla sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme ödemesi yapılmıyor."
 

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